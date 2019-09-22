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大選布局 親民黨：10月開會討論母雞人選

最新更新：2019/09/22 15:22

（中央社記者劉冠廷台北22日電）握有政黨推薦總統參選人資格親民黨，未來選戰的策略令外界關注，親民黨組織部主任張碩文今天說，10月將開會討論「母雞」人選，同時也將公布區域立委的提名人選。

就在鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲均未登記總統連署之後，擁有可以推薦總統參選人的親民黨，是否拿著手中的「門票」與哪個陣營合作，引起外界關注，但張碩文今天告訴中央社記者，親民黨不會賣門票，目前內部已擬定2個方案，預計在10月開會討論母雞人選。

張碩文表示，這次總統立委選戰，親民黨需要母雞帶頭，因此第一個方案就是黨主席宋楚瑜再度披掛上陣參選總統，但目前宋楚瑜意願不高，雖然基層支持宋楚瑜參選的聲音不少，不過這最終還是要看宋楚瑜自己的意願。

張碩文指出，另一個方案就是與其他理念相同的陣營合作，但這只是備案，尚未與其他陣營接觸；他強調，親民黨抱持著開放的態度，若有合適的人選，當然可以合作。

張碩文也說到，有關親民黨的區域立委人選，也會在10月開會討論，目前已有人選，並積極的在接洽商談中，未來將鎖定台北、桃園、彰化、高雄等地，提出代表親民黨參選立委的人。

此外，外界仍關注柯文哲與親民黨合作與否的問題，張碩文表示，這仍持著開放的態度，但他也坦言，「因為他的智慧比較高，我們比較不懂要怎麼合作」。（編輯：楊凱翔）1080922

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