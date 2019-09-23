台灣民主觀光列車將上路 林佳龍民主說書

「台灣民主觀光列車」活動將自30日起至10月2日登場，是由交通部長林佳龍（後右3）發起，台灣智庫、光合基金會和台灣國家政策協會共同舉辦，23日晚間在台北市中山區舉行說明會安可場。中央社記者黃麗芸攝 108年9月23日

（中央社記者黃麗芸台北23日電）交通部長林佳龍所發起的「台灣民主觀光列車」將於9月30日上路，他今晚和多位民主進步黨立委參選人分享自身民主啟蒙小故事，也盼藉此活動交流、分享台灣的民主價值。

「台灣民主觀光列車」將於9月30日至10月2日上路，是由林佳龍發起，台灣智庫、光合基金會和台灣國家政策協會共同舉辦，今晚在北市中山區舉行說明會安可場。

包括民進黨立委吳思瑤、何志偉，以及同黨籍台北市立委參選人許淑華、吳怡農與謝佩芬都共同與會，分別訴說各自所知的民主小故事。

林佳龍會前受訪時表示，很高興「全球直接民主論壇」在台灣舉行，也希望藉此結合民主和觀光，因而推出「台灣民主觀光列車」活動。

他指出，正值香港反送中運動之際，自己相當有感，因曾走過白色恐怖時代，加上近日總統府資政史明辭世，以及觀看電影「返校」猶如歷史重現，盼藉此活動讓百名長年推動自由人權的國外學者專家巡禮台灣民主聖地。

林佳龍現場也分享以前求學時參與野百合運動的過程，還笑說曾接受過中研院政治學學者吳乃德、吳怡農父親的指導投稿。

隨後接棒的吳怡農則分享，他曾從一位原本從事教職的麵店老闆身上，看到對下一代的關心和愛，認為民主的意義就是代表對未來的希望。

吳思瑤也說，幼時的民主記憶緣起父親喜歡看黨外雜誌，自小耳濡目染，成為其民主啟蒙；何志偉則表示，因以前不清楚台灣的過去，一路從政走來是帶著強烈的愧疚感，後來透過熱衷黨外運動的繼父才成為啟蒙契機。

許淑華也表示，自小透過父親民主啟蒙，加上唸書時認為許多事情都無法發聲，經歷參與許多抗議而逐漸走入民主；謝佩芬認為自小求學過程中，深深感受到黨政色彩的特別氛圍，點滴累積民主萌芽。

「台灣民主觀光列車」邀請來台參加「全球直接民主論壇」的百餘名外賓共同搭乘，另募集100名18至35歲的青年一起搭火車，除遍覽台灣各地具代表性的民主地景外，也希望這群青年成為民主外交官，和外賓交流、分享台灣的民主價值。（編輯：張銘坤）1080923