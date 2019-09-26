韓國瑜主張設氣候變遷司 成立250億基金

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政今天透過臉書直播說明環境政策，韓國瑜主張因應氣候變遷，未來將在環資部下設氣候變遷司，並成立約250億元的氣候與生態變遷應變基金，用於生態品種保育等。

韓國瑜原預定每週四與國政顧問團在臉書直播政見，不過，韓國瑜今天在高雄市議會備詢，僅由張善政領軍直播。韓國瑜國政發言人黃曼昕說，接下來仍會由韓國瑜與張善政一起直播，但在部分張善政專業的議題如數位科技，可能會由張善政直接在台北直播。

張善政中午與能源小組召集人杜紫軍、環保生態小組召集人魏國彥在臉書直播談韓國瑜的環保與生態政見。

張善政表示，瑞典環保小鬥士桑柏格日前在聯合國氣候峰會痛罵年長世代在遏止碳排放上努力太少，她也號召全世界青年一起罷課走上街頭，台灣的年輕人雖沒有響應罷課，但也提出氣候倡議，呼籲準備參選總統的人要提出氣候政策。

杜紫軍說明，國政顧問團已說明韓國瑜的能源政策，即在2035年要達成乾淨能源綠能加上核能配比達50%的目標，也就是說燃煤、燃氣、燃油占比最高只有50%。

魏國彥指出，民進黨2025非核家園政策燃氣50%、燃煤30%、僅有再生能源的零碳電力占20%，排放係數0.46kg/度；韓國瑜主張的2025多元減碳政策，燃氣40%，零碳電力採綠能、核能並行占30%，燃煤30%，排放係數則為0.4kg/度。

魏國彥進一步說明，韓國瑜主張的2035低碳家園，將達到50%零碳電力，燃氣30%、燃煤20%，排放係數為0.28kg/度，大幅減少碳排放。

魏國彥說，日前通過溫室氣體減量及管理法，向國際承諾台灣要達成的目標，經估算，2020年需減至碳排放263萬公噸，但根據2018年的數據，碳排放量為275萬公噸，可以預想蔡總統減碳目標即將跳票。

針對極端氣候和災變常態化的趨勢，韓國瑜主張，將在環境資源部下設氣候變遷司，協調、督導相關部會進行必要的因應措施，並設置氣候與生態應變基金，提供穩定的研究和作業經費，預估為新台幣250億元。

張善政說明，這個應變基金可以用於植物或農產品在極端氣候下生生長異常或瀕臨危險的生態品種保育等。

此外，在生態保育方面，張善政說，台灣有5300種原生植物，大概有1000種正處於瀕臨滅絕或生存受威脅的狀態，未來韓國瑜若順利執政，會加強保育瀕臨絕種動植物。

張善政表示，台灣目前透過民間力量以異地保存方式，建立全球最豐富的活體植物保種中心，未來政府將投入資源，除擴大搜集植物對象，也會納入瀕臨絕種的動物，將保種中心提升為國際級的生態保育資源，另也可以透過構建國際水準的生態保育能力，作為裡子外交的優勢籌碼。（編輯：林興盟）1080926