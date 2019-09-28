高鐵南延採左營案 蘇貞昌：建設留子孫

（中央社記者廖禹揚台北28日電）台灣高鐵南延屏東拍板將採左營方案，行政院長蘇貞昌今天強調，重大建設並非債留子孫，而是「建設留子孫」，帶來的發展效益可讓區域平衡、軌道運輸升級。

行政院10日宣布推動高鐵延伸屏東，交通部27日就4條路線拍板選定採左營案，預計經費為新台幣554億元，目標在2029年底前啟用並正式營運。

對於外界質疑可能債留子孫，蘇貞昌今天至國際水週參觀「水創未來-水利產業主題館」前受訪表示，蔡政府最厲害的就是近年持續為人民減輕稅負，同時推出各族群都有感的多項利多政策，明年度預算更是22年來首見平衡；至於高鐵預算，500多億分10年編列並不是很重的負擔。

蘇貞昌說，國家建設要有魄力、有遠見，這項重大建設不但不會債留子孫，而是「建設留子孫」，所帶來的發展效益，可以讓區域平衡、讓軌道運輸升級，都是很重要工作，過去沒有做，才會讓地方失衡。

蘇貞昌舉例，過去交通重大建設沒有到屏東，屏東人口從他當縣長時的90萬人，到現在的82萬人，可以看出錯誤政策帶來的後果，在往後都能看得見。

至於高雄市政府對最終敲定左營案表達遺憾，認為這是讓乘客搭高鐵「倒退嚕」再延伸到屏東，蘇貞昌說明，高雄市區已有捷運，並完成鐵路地下化、啟用新火車站，若要讓高鐵重新開挖，勢必要拆除許多建物，到時帶來的抗爭與對人民財產的損害衝擊將是個大工程，他強調，會選擇左營案，一定是各方面評估可行才來做。

蘇貞昌指出，現在已有高雄捷運紅線可通到小港機場，甚至林園、屏東新園、東港、潮州，重大建設應該要看整體，而不是只看一個地方，而高雄市政府秘書長10日代表高市府參與屏東高鐵延伸說明會時，也表示對4條路線採開放態度、都支持，若現在又有其他意見，「我想還是尊重專業的路線選擇」。

蘇貞昌強調，高鐵南延路線早就在評估，並非10天就決定，「這是外行話」。他說，現在西部高鐵、東部快鐵就差屏東這塊連起來，自己從台灣尾縣長當到台灣頭、從地方做到第2次當行政院長，深感規劃要有遠見、決策要有魄力、執行要有效率，而現在政府就在這樣做，希望各界能給予支持。（編輯：張均懋）1080928