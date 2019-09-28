親民黨：若與他人合作 盼至少維持上一屆得票率

（中央社記者蘇龍麒台北28日電）2020總統大選親民黨動向備受關注。親民黨組織部主任張碩文說，親民黨在2020總統大選不會缺席，除了親民黨主席宋楚瑜親自參選外，如果要與其他人合作，會希望至少能夠維持上一屆的得票率，提供中間選民第三個選擇的正面能量。

對於媒體報導，「提名王金平？ 親民黨：恐非是能守宋楚瑜157萬票的人選」，親民黨祕書長李鴻鈞駁斥說，這些說法不代表親民黨，也是不正確的訊息，對王金平、柯文哲與親民黨，都不公平。

談到總統大選的目標，李鴻鈞說，大約10月中親民黨會召開內部會議，對相關訊息做最後定調，現在還沒正式定調，哪來這些說詞。

張碩文說，要討論總統大選的門票，就應該尊重這張門票，不能像柯文哲一樣，用輕忽的態度面對，說要去借這張門票，「這又不是像是去買菜一樣」。

他說，總統參選人要有其穩重與嚴肅的一面，總統候選人的推薦書，是上屆總統大選157萬名選民神聖賦予親民黨的責任，親民黨一定要用適當的方式，審慎評估推出人選。

張碩文說，親民黨在2020總統大選不會缺席，如果是宋楚瑜親征，那絕對是最優秀的參選人，但如果要與其他人合作，會希望至少能夠維持上一屆的得票率，也希望與合作的對象加起來，能夠大於親民黨自己，提供中間選民第三個選擇的正面能量。

張碩文說，既然要跟對方談合作，從頭到尾就只會看到對方的優點，不會像媒體報導的這樣講話。（編輯：張均懋）1080928