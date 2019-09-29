藍委：中選會被提名人顏色明顯 將強力審查

（中央社記者陳俊華台北29日電）中選會委員目前出缺1人、4人11月3日任期屆滿。國民黨團總召曾銘宗今天說，幾位被提名人「顏色很明顯」，將在委員會強力審查；民進黨團書記長李俊俋說，因時程較趕，會再與國民黨團溝通。

行政院8月提名東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員，函送立法院審查。

但在20日的立法院會報告事項，因國民黨團有異議，中選會委員人事同意權案被退回立法院程序委員會；27日的立法院會報告事項中，才順利將中選會委員人事同意權案，交付內政、司法及法制委員會審查。

民進黨立法院黨團書記長、內政委員會召委李俊俋向中央社記者表示，當初內政委員會召委會議時，中選會是由國民黨籍的召委林為洲抽中，因此他不會排審；但也因現任中選會委員任期將在11月初屆滿，時程上比較趕，有拜託林為洲排審，也會再跟林為洲溝通。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，委員會審查要不要排案，尊重林為洲召委的排案權，但國民黨團「一定會強力審查」，這幾位被提名人「顏色很明顯」，中選會在去年11月24日九合一選舉時，已經發生邊投票、邊開票的奇觀，公信力折損不少，後來又任命前雲林縣長李進勇當主委，李進勇任命案也是在打架中強行通過。

曾銘宗表示，國民黨團在立法院會中，第一次將人事同意權案退回程委會，是要表達嚴重抗議，但為了怕民進黨明年大選辦不好，又把責任推給國民黨，所以才讓它付委，會在委員會中強力審查。

曾銘宗表示，這幾位色彩非常明顯的被提名人「真的不合適」，因為中選會是獨立機關，「不要搞得像民進黨的附屬機關」，讓這些委員透過操作、行政便利，沒辦法公正客觀的辦好大選，屆時損失的是國家和人民。（編輯：黃國倫）1080929