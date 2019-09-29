尼加拉瓜聯大未挺台 外交部：尼國社經情勢嚴峻

（中央社記者顧荃台北29日電）友邦尼加拉瓜未在聯合國大會為台發聲、也未致函聯合國秘書長。外交部今天表示，近期尼加拉瓜國內面臨經濟、社會發展等嚴峻挑戰，因此今年聯大總辯論演講僅著重闡釋國內外情勢。

聯大總辯論24日展開，預定30日結束，台灣15友邦於今天全數發言完畢。尼加拉瓜是台灣15友邦中，唯一未在聯大總辯論發聲挺台、也沒有致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表達對台支持的國家。尼加拉瓜連兩年未替台灣仗義執言，但去年有個別致函古特瑞斯。

外交部發言人歐江安表示，近期尼加拉瓜國內面臨經濟、社會發展等嚴峻挑戰，因此今年尼國外長蒙卡達（Denis Moncada）在聯大總辯論演講內容，僅著重闡釋尼國國內外情勢。

歐江安表示，台灣與尼加拉瓜邦交篤睦友好，長期以來雙方在各項裨益民生領域的合作關係密切，尼國歷年來也都以不同的方式聲援支持台灣國際參與。

她說，未來台尼兩國將持續在踏實外交、互惠互利原則下，相互扶持，為兩國人民創造最大的褔祉，讓台灣為國際社會做出更多的貢獻。

友邦在聯大總辯論發言情況，一向被視為台灣外交重要觀察指標。去年聯大總辯論發聲挺台的索羅門群島、吉里巴斯近期先後與台灣斷交，轉向北京。（編輯：李信寬）1080929