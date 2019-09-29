美參院外委會通過版本 台北法案新增國會意見

（中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電）美國參議院外交委員會25日通過「台北法案」，根據新增「國會意見」指出，美方應「支持台灣增強與印太區域及世界上國家的正式外交關係，以及非正式夥伴關係」。

根據美國國會網站最新公布的法案資料，相較於共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及其他3位參議員在5月23日提出的法案內容，參院外委會通過的版本有多處修改。

新增的部分為「國會意見」（sense of Congress），內容指出，美國行政部門「在適當情況並符合美國利益之下」，對於採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，應該考慮「降低與該國的經濟、安全及外交接觸」。

該節也新增之前版本沒有的文字。相關內容指出，美方應該「支持台灣增強與印太區域及世界上國家的正式外交關係，以及非正式夥伴關係」。

其他修改內容包含新增呼籲美國行政部門，以簽訂經濟上互惠，並能保護美國勞工、有利美國出口商的FTA為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。

在談及與台灣關係部分，通過版本也強調：「台灣與美國、澳洲、印度、日本及其他國家的非正式關係，對台灣增強經濟及維護國際空間有重大益處。」

不過，法案原先版本要求美國國務卿或其指派人士，在法案通過的90天內，並在往後的每180天向相關國會委員會提出報告，詳述行政部門採取哪些作為強化台灣的國際結盟。這部分沒有放入通過版本。

除此之外，針對有意降級與台灣關係或已採取相關作為的國家，原先法案版本以兩節（section）篇幅列舉行政部門授權能採取的措施，例如降低美方與該國的外交關係，或是終止、減少對該國的援助，包括經濟或軍事方面。

在通過版本中，這兩節內容改由一節新的文字取代，加註上述「國會意見」字眼。

法案接下來會被送至參議院審議，之後還需眾議院通過才交由美國總統簽署生效。（編輯：林憬屏）1080930