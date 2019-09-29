蔡總統邀請加臉書 為執政團隊宣揚政績

總統蔡英文（左4）29日在台中出席「2020從齒顧台灣，堅持改革，中台灣牙醫界蔡英文連任後援會」成立大會，邀請大家為執政團隊宣揚政績，並加入總統的臉書、LINE通訊軟體群組。左3為立法院長蘇嘉全、右4為衛福部長陳時中。中央社記者趙麗妍攝 108年9月29日

（中央社記者趙麗妍台中29日電）總統蔡英文今天說，希望大家為執政團隊宣揚政績，很多精彩的內容在總統的臉書、LINE通訊軟體，邀請大家加入群組，2020選戰希望總統勝選、國會過半，再有4年替大家做更多事。

蔡總統今天出席「2020從齒顧台灣，堅持改革，中台灣牙醫界蔡英文連任後援會」成立大會，現場請來舞獅團助陣，鑼鼓聲齊鳴，氣氛熱鬧，支持者高呼「凍蒜」熱情歡迎蔡總統入場。

蔡總統致詞時表示，執政團隊非常成熟，而且有經驗、非常有效率，有事情發生，馬上處理，有問題需要解決，馬上找出有效的解決方法，至於長期的或結構性的問題，也都有方向、有計畫一步一步地去解決。

蔡總統指出，這樣的執政團隊確實需要大家的支持，再有4年替大家做更多的事情。

蔡總統請大家替執政團隊宣揚政績，邀請大家加入總統的臉書、LINE通訊軟體群組，蔡總統表示，更精采的內容都在裡面。（編輯：唐聲揚）1080929