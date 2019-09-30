和潑漆犯合照 韓國瑜：不會先問政治立場

（中央社記者王淑芬高雄30日電）有網友發現高雄市長韓國瑜和對香港歌手何韻詩潑漆犯合照。韓國瑜今天表示，和他合照的人很多，不可能先問要合照的人政黨色彩、政治立場，他呼籲支持者不要忘記愛與包容。

韓國瑜出席高雄銀行配合市府政策性貸款記者會後接受媒體聯訪，對昨天對何韻詩潑漆的嫌犯胡志偉，曾和他合照一事做出說明。對於網友在網路社群發現的這張合照，韓國瑜說，和他照相的人很多，不可能對每個要照相的人都先問對方的政黨色彩或政治立場。

對於何韻詩遭潑漆，韓國瑜說，台灣最可貴的價值、最寶貴資產就是「我們是一個自由民主的社會，應該包容不同的政治意見、政治立場；也許我不同意你的發言，但我一定維護你發言的權利」。呼籲支持者要包容不同意見和聲音，「一定不能忘記愛與包容的精神」。

另外，針對日前民眾反應，捐款到國民黨總統參選人韓國瑜的政治獻金捐款專戶，事後懷疑該帳戶是人頭帳號而要求退款。韓國瑜競選辦公室說明，這個帳號確實是競辦提供的正式帳戶，民眾28日捐款後，隔日因不明原因要求退款，由於正逢周末假期，韓競辦也在30日早上8時多退款。

另外有網友反應，支持韓國瑜的臉書社團恐遭不肖人士混入，以韓國瑜官方政治獻金專戶之名，行詐騙之事。為防支持者受騙，韓競辦也公告韓國瑜的政治獻金捐款專戶，提醒支持者留意。(編輯:孫承武)1080930