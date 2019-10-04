邁阿密經文處國慶酒會 盼深化台灣與佛州關係

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）駐邁阿密台北經濟文化辦事處舉行國慶酒會。處長錢冠州表示，今年是台灣關係法40週年，感謝美方堅守台灣關係法，持續對台軍售，期許台灣與佛州雙邊關係能持續厚實與深化。

邁阿密經文處今晚的國慶酒會有包括邁阿密市長斯瓦瑞茲（Francis Suarez）、佛羅里達州參眾議員、駐邁阿密各國領事團代表等近350人出席。

錢冠州致詞時指出，今年是「台灣關係法」立法40週年，他特別感謝美國政府堅守台灣關係法，持續對台軍售，總統蔡英文今年過境美國期間所獲禮遇及過境時間均創下紀錄，證明台美雙邊關係的堅實與鞏固。

他說，台灣去年也躍居佛州在亞洲第6大出口市場，台商在佛州迄已創造近8000個工作機會，為佛州經濟貢獻良多，期許雙方持續厚實各領域合作。

錢冠州並強調，台灣以「踏實外交」致力為友邦及國際社會提供實質貢獻，以「新南向政策」加強與印太區域國家合作與連結。未來將續深化與美國等理念相近國家的實質合作。

另外，台灣積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」路（CPTPP）及有意義參與「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（INTERPOL）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等重要國際組織，期盼各界瞭解台灣可於國際事務作出具體貢獻，並給予支持。

斯瓦瑞茲致詞時表示，台灣政治民主、社會開放，台美兩國共享民主、自由、人權等普世價值。也對台、佛雙邊在教育、文化、經濟等領域交流合作的努力予以肯定，同時讚揚台商為佛州，特別是邁阿密所創造的經濟價值與就業機會，並期盼強化台灣與佛州、邁阿密市未來關係。（編輯：高照芬）1081004