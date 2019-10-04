AI支援救火 蘇揆：加強機器人可替代部分

（中央社記者范正祥台北4日電）台中大火，勇消殉職。國民黨立委顏寬恒今天質詢時促請消防設備與時俱進，AI支援、研發機器人，不要讓消防人員冒險。對此，行政院長蘇貞昌答覆，機器人可以替代的部分，加強這方面來做。

立法院院會進行施政報告質詢，台中市大雅區一處鐵皮工廠昨天凌晨大火造成2名消防人員殉職的事件，成為詢答焦點。

顏寬恒為多年來數起惡火奪走勇消生命的不幸事件深表哀悼，他也質疑，是不是總是事情發生了之後才再檢討，檢討之後到底有沒有改進。

他說，消防設備有沒有與時俱進，譬如AI人工智慧支援、研發機器人，是不是應該正視這些問題，希望在技術上能夠與國際接軌，腳步可以快一點，保障消防員的生命。

蘇貞昌答覆，消防人員的裝備夠不夠，必須痛加檢討。對於火場救火，什麼時候該進，什麼時候該退，或是什麼樣情形的訓練，是不是還有盲點，也要痛加檢討。

蘇貞昌表示，顏寬恒指教所提研發機器人設備，在科技進步一日千里情形下，「可以不要人來冒險而機器人可以替代的部分，我們一定加強這方面來做。」

對於蘇貞昌答覆，顏寬恒說，「院長算是有正面的回應，願意朝這方面來做。」（編輯：楊凱翔）1081004