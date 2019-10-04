政治受難者團體盼財產返還有適法行政路徑

民進黨立委周春米（圖中）、尤美女4日邀集政治受難者團體及專家學者等，召開「落實轉型正義任務－平復司法不法」公聽會，作為落實轉型正義任務最後環節政策推動的參考。中央社記者王揚宇攝 108年10月4日

（中央社記者王揚宇台北4日電）民進黨立委周春米、尤美女今天召開「落實轉型正義任務－平復司法不法」公聽會；政治受難者團體發表共同聲明，希望調整戒嚴時期人民受損權利回復條例，讓財產返還與實質補償問題得到適法的行政路徑。

這場公聽會出席單位包括台灣二二八關懷總會、五十年代白色恐怖平反促進會、中華民國台灣地區政治案件處理協會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會，以及學者專家等。

根據現場提供的會議資料，今天討論的主題包括，促進轉型正義委員會截至目前為止已完成4次刑事有罪判決撤銷公告，合計確認5837名受難者刑事有罪判決依法視為撤銷，但這是否代表對政治受難者的平反工作已完全實現，以及相關權利回復問題該如何解決、要透過哪種政策工具予以改善等。

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會等4個政治受難者團體發表共同聲明指出，希望在促進轉型正義條例的框架立法下，重新調整過往戒嚴時期人民受損權利回復條例的架構，讓財產返還與實質補償問題得到適法的行政路徑，期待能在這屆立法院順利完成。

促轉會指出，針對刑事有罪判決經立法撤銷後的補賠償、沒收財產返回、人事清查處置等平復司法不法相關方案，正進行研究與規劃；其中沒收財產返還、人事清查處置的研擬，皆已進行委外研究，預計本年底前結案，並將於促轉會總結報告內提出相應政策建議。

今天出席的政治大學法律系副教授林佳和表示，除了一般金錢補償措施外，也應將返還原有遭不法徵收財產作為實踐實質正義的一環，逐漸成為當代轉型正義的重要內容與手段。

也有政治受難者及家屬今天出席公聽會表示，促轉會成立1年多來，中正紀念堂的蔣介石銅像仍未清除，而蔣介石是殺人元凶無庸置疑，因此應儘速將威權象徵清除。（編輯：郭萍英）1081004