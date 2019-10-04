綠不分區立委提名 卓榮泰：思考與他黨更大合作

（中央社記者溫貴香台北4日電）民進黨主席卓榮泰今天拋出不分區立委提名三原則與人選三條件，強調不分區立委不是代表某一個特定派系；沒有現任優先問題，起跑點與其他人一樣；並思考人選及名單與其他政黨交換意見或有更大的合作。

卓榮泰下午與媒體談話表示，10月16日將成立不分區立委提名委員會，委員人選目前由民進黨政策會提出名單草案，草案名單16日將送請民進黨中執會通過，會有兩週的時間就不分區人選與排序進行確定，10月底或11月初確認後，再進行學經歷重要的查驗工作。

卓榮泰表示，整個時程在11月18日到22日要併同總統的登記時間一起送出，會在這個時程之前完成所有該做的程序。

卓榮泰表示，不分區立委三大原則，分別是：真正的國會戰力、代表全黨的意志、代表國家整體的利益，以此做為思考原則，不是代表黨內某一個特定派系。

人選有三大要件，他說，第一，必須符合黨綱與這次全代會通過「社會同行、四代共贏」四大主張當作未來的行動綱領；第二，對社會有影響力、組織力、動員力，鞏固民進黨三張票（總統、立委與政黨）這是必要條件；第三，為黨發掘人才、培植下一世代的接班梯隊，符合上述三大條件都可以納入考量。

卓榮泰表示，提名委員會成員約7至9人，也會有社會公正人士。被問提名委員召集人是否由總統府秘書長陳菊出任，卓榮泰說，人選尚未出現，無法談。

被詢及目前18席不分區立委有兩席參選區域立委、有兩席已經連任兩屆，剩下14席不分區立委未來是否優先列入2020不分區立委名單，卓榮泰表示，沒有現任優先的問題，他們的起跑點與其他人一樣。

卓榮泰表示，不分區立委名單，內部必須提出一個好的名單與人選；其次與其他政黨如何交換意見，甚至更大的合作，「這是我在思考與努力」。

2020選舉如何評估台灣民眾黨可能影響的因素，卓榮泰表示，密切注意各政黨在政黨支持度上的比例，過去半年，民進黨的政黨支持度穩定向上攀升，但仍不滿意於現狀，要達到國會過半的程度必須努力爭取政黨票，因為小黨林立。

被詢及民進黨政黨支持度沒有國民黨高，未來如何加強？卓榮泰表示，趨勢上在拉近，再給一些時間，相信會做得更好，一旦這個趨勢能夠往上攀升，政黨票的爭奪戰當中，「我們還是大有可為」。

除了不分區立委名單外，是否還有其他方法爭取政黨票，譬如副手人選或其他策略？卓榮泰說，副手也許是其中因素之一，更重要是政黨形象，與黨給社會的認知，民進黨要繼續走正道、真團結，讓社會知道，這會影響政黨票，「這是我該做的努力」。（編輯：紀淑芳）1081004