政院核定大林蒲遷村經費 高市府：等公文到就辦

高雄市小港區大林蒲地區重化工廠林立，是造成當地空氣污染和居住環境惡劣的主因，遷村為解決問題的方案之一；但因遷村方式和經費未定，不論立委或議員、里長和公民團體都各有不同主張。（高雄市都發局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年10月8日

（中央社記者王淑芬高雄8日電）行政院今天核定高雄大林蒲案，擬投入新台幣1054億元經費。民進黨立委賴瑞隆說，其中589億元經費辦理遷村，住商一坪換一坪。高市府回應，收到正式公文後會配合中央代辦遷村。

行政院副院長陳其邁今天在臉書表示，經過多次會議、並與市府協商，行政院已正式核定大林蒲案預計投入新台幣1054億元經費。

大林蒲是高雄市小港區的濱海聚落，因為當地重工業化工廠林立，空氣污染導致居住環境惡劣，遷村是解決方案之一；不過對於遷村方式和經費，立委或市議員、里長和公民團體都有不同主張。

賴瑞隆今天發布新聞稿指出，他長期關心大林蒲2萬多名居民的遷村進度，在施政總質詢時，蘇貞昌也表示，今天正式核定新台幣589億元遷村經費，住商土地一坪換一坪不變，期待給人民更好的生活環境。

賴瑞隆表示，2016年11月19日，前行政院長林全及前高雄市長陳菊等代表中央，向大林蒲居民長期承受污染鞠躬致歉後，至今已近3年；艱鉅的遷村任務因為中央積極協調，能走到最後一關很不容易，盼未來經濟部會和高市府合作，加速後續遷村任務。

台灣要健康婆婆媽媽協會接受中央社記者電訪指出，既然中央核定了遷村計畫，就請趕快核准遷村經費，加速撥款，以利推動遷村作業。

小港區鳳興里長洪富賢指出，大林蒲居民至今未看過遷村計畫書，而且對到底要怎麼遷村，經費怎麼執行都沒看到官方來溝通，希望遷村中央需地單位與地方專責單位說明。

高雄市政府晚間回應，大林蒲居民為了台灣經濟犧牲健康多年，感謝行政院總算核定遷村，待收到正式公文後高市府會全力配合中央代辦遷村，讓大林蒲居民未來可以健康、安心生活。

都市發展局長林裕益則告訴中央社記者，已在5月底設立大林蒲遷村專案辦公室，辦理遷村籌備作業。

都發局統計至今年4月底，大林蒲有1萬1753戶、2萬129人。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081008