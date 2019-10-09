戒嚴時期不當沒收財產 台教會促政府儘速返還

台灣教授協會9日在台大校友會館舉行記者會，包括台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕（左2）等人與會，促請政府訂出時間表，對於戒嚴時期不當沒收財產應盡速返還受難者。中央社記者范正祥攝 108年10月9日

（中央社記者范正祥台北9日電）台灣教授協會今天在台大校友會館舉行記者會，促請政府訂出時間表，對於戒嚴時期不當沒收財產應盡速返還受難者。

出席記者會的台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕說，希望立法院加速通過返產相關法案，政府盡早返還與補償當初向政治受難者侵奪的財產。

台教會副會長陳俐甫指出，戒嚴時期政治受難者遭沒收的財產，至少土地就有279筆，以目前市值估計，總值高達新台幣300多億元。隨著促進轉型正義委員會已經撤銷5000餘位受難者有罪判決後，理應進行平反後的補、賠償與財產返還措施。

陳俐甫說，要恢復政治受難者名譽，也要返還財產，政府應該把時間表訂出來。

研究現代史的台教會北區執委許文堂指出，戒嚴時期沒收的處分，包括動產和不動產。政治受難者遭沒收的除了不動產，也有現金、黃金、手飾等。

許文堂指出，根據政府檔案，戒嚴時期沒收的財產主要有四大流向，分別是「解繳國庫」、「檢舉獎金」、「辦案獎金及破案費用」、「不動產被情治機關進駐甚至由個人使用」。從統計來看，進國庫的不到總額40%，密告及辦案獎金占60%。

民進黨新北市第11選區立委參選人張銘祐表示，如果當選立委，會支持促轉會進一步強化轉型正義的工作，並提升促轉會功能，讓轉型正義可以在台灣真正實現。

時代力量智庫執行長李兆立表示，返還戒嚴時期政治受難者遭政府沒收的財產，是政府面對轉型正義應有的態度。但是「還要等多久」，不應讓年事已高的受難者苦苦等候。他呼籲，趕快「建立應返還財產清冊」和「制定返還程序」。（編輯：鄭雪文）1081009