民進黨搶進立委艱困選區 年輕世代組台灣派對

民進黨9日舉行青年連線記者會，秘書長羅文嘉（前排右）、副秘書長林飛帆（前排左）宣布，由9個艱困選區青年立委參選人包括謝佩芬（前排右2起）、蔡沐霖、張銘祐、鄭朝方、賴品妤（後排右起）吳怡農、周江杰、莊競程、李問聯合組成「台灣派隊」棒球隊，象徵團隊作戰，並齊呼口號為選情造勢。中央社記者王騰毅攝 108年10月9日

（中央社記者顧荃台北9日電）2020大選民進黨力拚國會過半，9位初次參選、投入艱困選區的青年立委參選人今天成立「台灣派對」青年連線，用棒球隊的意象強調團隊合作拚選戰，以及「護國會、保台灣」的目標。

民主進步黨上午舉行「台灣派隊」青年連線記者會，宣布9位首次參選立委、沒有任何公職，且未滿40歲的青年成員組成「台灣派隊」青年連線，接受徵召投身艱困選區，身負為民進黨開疆闢土的任務。

「台灣派隊」青年連線成員包括新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）賴品妤、台北市第3選區（中山、北松山區）吳怡農、台北市第6選區（大安區）謝佩芬、新北市第9選區（永和區、中和區17里）蔡沐霖、新竹縣第1選區（竹北市西區、新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉）周江杰、新北市第11選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）張銘祐、新竹縣第2選區（竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉）鄭朝方、台中市第5選區（北、北屯區）莊競程與連江縣李問。

民進黨秘書長羅文嘉與副秘書長林飛帆替這9人戴上棒球帽，象徵如同棒球團隊作戰，並呼喊「護國會，保台灣」、「台灣派對前進國會」等口號。

羅文嘉說，民進黨過去曾經是年輕人充滿夢想的政黨，去年九合一選舉重挫，發現流失很多年輕人的理想跟夢想，所以要找回他們。民主與極權沒有模糊地帶，「台灣派對」就是站在民主人權跟勇敢的這一隊，希望台灣下一代能清楚表達捍衛民主立場。

林飛帆表示，很多年輕人跟他一樣，對民進黨過去3年多的執政有很多的批評與不滿，但正因此需要更多年輕人加入改變的行列，民進黨開放管道跟機會給想要深入體制改革、保護台灣民主的年輕人，這些青年世代決定投入艱困選區，因為2020有不能輸的壓力，台灣需要一個冷靜的總統以及多數民主的國會。（編輯：謝佳珍）1081009