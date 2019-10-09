駐越南辦事處慶雙十 盼促進台越合作

（中央社河內9日電）中華民國駐越南台北經濟文化辦事處9日晚間在河內舉辦108年雙十國慶酒會，逾500名僑胞、台商與國內外友人與會。台越官員致辭時肯定雙方友誼關係，期盼進一步促進合作。

國慶酒會在河內地標72洲際飯店舉行，現場入口與舞台擺滿各界贈送的鮮花與國慶慶祝標語，舞台左右兩側分列中華民國與越南國旗，中間佈置以藍色、白色、紅色為主調，上面寫有英文、中文和越文慶祝雙十國慶的標語。國慶酒會在雙方國歌聲中拉開序幕。

中華民國駐越南代表石瑞琦致詞時表示，武昌起義於1911年10月10日發動，成功推翻中國最後帝制政體清朝，是亞洲第一個民主共和國中華民國於1912年1月1日建立的開端；法國於1954年結束在越南上百年的殖民歷史，於1954年10月10日從河內撤軍，交由越南軍隊接管，成為越南「首都解放日」。

石瑞琦表示，每年10月10日對台灣和越南來說，都是具有重要意義的日子，改變千萬人口的命運，既代表「重生」，又代表「進步」，將台灣和越南接連在一起。

石瑞琦肯定台越雙方近年來經貿、投資、勞動、觀光等領域合作的成就。台灣目前是越南第一大勞務輸出市場、第4大投資國、第5大貿易夥伴以及第4大旅客來源國；越南則是台灣第2大外籍勞工來源國與第3大東南亞旅客來源國等；目前台越來往航班每週達到368班機，顯示政府推動新南向政策以來，台越雙方建立了以人為核心的密切關係。

石瑞琦表示，他本人和辦事處同仁從未對台越關係感到滿意，將持續努力促進台越雙方在各領域的合作關係，希望台商與越南友人一起努力、團結與密切配合，為台越關係良好發展做出貢獻。

台越工商聯誼會議前任主席黃文勇（Hoang Van Dung）致辭時肯定台灣經濟發展奇蹟以及台商對越南經濟社會發展的貢獻，指出台越雙邊仍有很大的合作空間，在美中貿易戰的影響下，越南正在迎來新的外資投資浪潮，相信具有先進科技的台商將繼續在越南取得成功。

石瑞琦與黃文勇及雙方嘉賓隨後一起舉杯，慶祝中華民國生日快樂，並祝福在場台商和僑胞，場面相當熱鬧溫馨。（編輯：林憬屏）1081009