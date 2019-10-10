宋楚瑜連跑兩場國慶活動 沒鬆口是否選總統

（中央社記者王揚宇台北10日電）親民黨主席宋楚瑜今天先後參加北市府的國慶升旗典禮及總統府的國慶大典，被解讀是重出江湖的起手式，對此，親民黨秘書長李鴻鈞說，不需要政治聯想，但親民黨一定會使用總統大選門票，不會缺席。

宋楚瑜今天面對媒體詢問是否再度參選總統時，僅表示「生日快樂，大家平安，改天會跟大家好好聊一聊，謝謝大家」，隨即搭車離去。

民國108年國慶大會上午在總統府前登場，台北市政府也在市府廣場舉辦108年度國慶升旗暨慶祝活動；由於親民黨擁有政黨推薦總統候選人資格，宋楚瑜接連出席國慶活動，被外界解讀成這是否要重出江湖、參選2020總統的起手式。

對此，李鴻鈞接受中央社記者訪問時表示，宋楚瑜是北市府的市政顧問，參加升旗典禮很正常，沒有政治意涵，無關總統大選；至於國慶典禮部分，這是國家的生日，宋楚瑜每年都有參加，也不需聯想太多。

李鴻鈞指出，明年總統大選，親民黨這張門票絕對會用到、不會缺席；至於是誰來選，宋楚瑜這段時間會跟各界人士討論，聽取意見，不會拖過10月底，一定給全國百姓一個交代。

鴻海創辦人郭台銘今天也參加北市府的國慶升旗典禮，與台北市長柯文哲、宋楚瑜同台，但他受訪時表達不會和宋楚瑜合作、也不會組黨，會全力與柯文哲合作拚國會席次。對此，李鴻鈞說，每個人有每個人的想法跟自由，親民黨也有親民黨的自主性，有自己的選舉步調。（編輯：楊凱翔）1081010