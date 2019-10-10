總統盼與日啟動CPTPP磋商 帶動台日夥伴關係

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天提到，也期盼日華議員懇談會能在國會提案，要求日本政府和台灣啟動跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的磋商，帶動更緊密的台日夥伴關係。

蔡總統今天中午與「國慶日本國祝賀團」團長古屋圭司眾議員一行餐敘，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統提及，這幾年來台灣在國防、外交、經濟上都有非常重要的進展，但中國打壓台灣的力度也持續加大，例如最近威逼利誘接連挖走台灣邦交國。日本朋友的關心及聲援，讓台灣感到溫暖，「各位的支持是我們重要的後盾」。

蔡總統也特別感謝「日華懇」在今年3月及5月通過決議文，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織。

蔡總統表示，台灣作為國際社會積極負責的一份子，同時也是印太戰略重要的一員，希望未來能和日本積極合作，共同為國際社會作出更多貢獻。

蔡總統指出，今年3月台美日三方共同在台灣聯名主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）」活動，這是一項劃時代的重要成就，也顯現了台日雙方在國際合作上的投入及決心。

蔡總統並說，最近，美國參議院外委會通過「台北法案」，支持台美洽簽自由貿易協定（FTA）；她希望古屋領導的「日華懇」也能在國會為台灣發聲，要求日本政府和台灣啟動CPTPP的磋商，相信可以帶動更緊密的台日夥伴關係。（編輯：蘇志宗）1081010