柯文哲指總統選戰進入垃圾時間 朱立倫盼逆轉勝

（中央社記者葉臻新北10日電）前新北市長朱立倫今天與無黨籍新北市議員李翁月娥聯袂發送國慶蔥油餅時，媒體詢問對於台北市長柯文哲所指大選垃圾時間的看法，朱立倫說，愛看棒球，9局才決勝負，期待逆轉勝。

朱立倫下午1時許與李翁月娥在新北市蘆洲區「新山東蔥油餅」發送國慶日限量700份的免費蔥油餅。

柯文哲日前接受媒體專訪時表示，總統大選已經進入籃球比賽的垃圾時間，並看好總統蔡英文勝選。對此，媒體詢問朱立倫怎麼看？朱立倫笑答，自己比較愛看棒球，「棒球9局才決勝負」，愛看棒球的人不會說什麼垃圾時間，都是期待逆轉勝。

媒體追問，國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬下午在台北市國父紀念館參加國慶大會，朱立倫是否刻意避開？朱立倫指出，沒有這回事，大家是在很自然的情況，有機會就一起參加，沒機會就各自跑。

前立委沈富雄日前在臉書（Facebook）上提到，總統之局幾乎已經底定，除非國民黨最後以「朱韓配」取代「韓Ｘ配」。

媒體進一步提問，沈富雄所言是否代表韓國瑜應該讓位？朱立倫表示，謝謝沈富雄，大選剩下最後90幾天，就全力努力，希望國民黨提名的總統、立委參選人等都能順利當選。

另外，朱立倫指出，「新山東蔥油餅」已連續第9年舉辦國慶送蔥油餅的活動，他在新北市長任內就有來參與過，今天陪李翁月娥一起煎、送蔥油餅，這樣慶祝國慶更有意義。

居住新北市的黃小姐早上9時30分就來排隊拿蔥油餅，拿到第1號。她向中央社記者表示，希望盡自己的力量來表達支持，還有某名媽媽抱著1歲大、在國慶日出生的寶寶來排隊拿蔥油餅，現場是大排長龍。（編輯：戴光育）1081010

歡慶雙十國慶，前新北市長朱立倫（左2）10日下午與無黨籍新北市議員李翁月娥（左），在蘆洲發送限量700份的免費蔥油餅。中央社記者葉臻攝 108年10月10日

喜迎雙十國慶，前新北市長朱立倫（左3）10日與無黨籍新北市議員李翁月娥（左2）一同煎蔥油餅，並免費發送給民眾。中央社記者葉臻攝 108年10月10日

前新北市長朱立倫10日下午與無黨籍新北市議員李翁月娥在蘆洲區發送國慶日限量免費蔥油餅，頭香由上午9時30分就來排隊的黃小姐（前）取得。她表示，盼盡自身力量表達支持。中央社記者葉臻攝 108年10月10日