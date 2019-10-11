韓陣營稱11月要黃金交叉 蔡總統籲支持者別鬆懈

（中央社記者葉素萍台北11日電）國民黨總統參選人韓國瑜陣營稱，估計11月中選情就能與蔡英文總統黃金交叉；蔡總統今天喊話，希望所有的支持者不要鬆懈，在最後的90幾天還是要全力打這選戰，打出最好的成績。

國民黨總統參選人韓國瑜選情仍待努力，韓北辦副執行長孫大千表示，韓陣營正進行競選策略調整，有信心再一個月就能把落後狀態打平，估計11月中選情就能與蔡總統黃金交叉。

蔡總統今天赴台北碧山巖開漳聖王廟參訪，她接受媒體訪問指出，她是現任總統，還是要以國政為優先，整體選戰按照既有規畫來進行。

她說，策略還是爭取最多人的支持，團結最多的力量，也希望所有的支持者不要鬆懈，在最後的90幾天還是要全力打這個選戰，打出最好的成績。

另外，蔡總統今天也提到，明年大選，不僅總統要過關，國會也一定要過半，很多改革建設、福利照顧，才能順利得到立法院支持。

她說，明年這場選舉非常重要，不僅關係到台灣未來經濟、社會更方面發展，更重要的是，在2020年要選一個可以保護台灣、堅持主權，讓台灣人有尊嚴的總統；她說，一個總統能夠保護台灣，讓台灣可以發展，應該要有國會強大的支持，她拜託大家一定要讓民進黨在國會過半。（編輯：鄭雪文）1081011