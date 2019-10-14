立委要求屏東軍機場起降醫療專機 馮世寬支持

（中央社記者游凱翔台北14日電）民進黨籍立委鍾佳濱今天表示，希望退輔會與國防部協調，讓屏東空軍第六聯隊所在的屏東機場未來可起降醫療專機，協助高榮分院發展國際醫療；退輔會主委馮世寬表示支持。

前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬8月5日接國軍退除役官兵輔導委員會主任委員後，上午首次到立法院外交及國防委員會業務報告。

位於屏東市大武營傘兵訓練中心的高雄榮民總醫院分院預定地，即將在11月動土。民進黨籍立委鍾佳濱質詢時表示，屏東空軍第六聯隊所在的屏東機場，並非執行戰鬥機起降作業，而是反潛機、預警機及運輸機使用，因此可以執行包括緊急醫療等後勤工作。

鍾佳濱指出，屏東軍用機場距離未來的高榮分院車程僅約8分鐘，高榮分院未來除了要提供屏東80萬名居民的醫療照護外，更應肩負南海緊急、高端醫療責任，希望退輔會與國防部協調，評估讓醫療專機能夠在屏東機場起降，打造高端醫療重鎮、發展國際醫療；馮世寬表示支持。

目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部。分別是位在台南及澎湖的一聯隊（IDF經國號）、新竹空軍基地的二聯隊（幻象2000）、台中清泉崗的三聯隊（IDF經國號戰機）、嘉義的四聯隊（F-16）、花蓮的第五戰術混合聯隊（F-16、RF-16、F-5）、屏東及金門的第六混合聯隊（E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、台東志航的第七飛行訓練聯隊（F-5），及台北的松山基地指揮部（行政專機）。（編輯：林孟汝）1081014