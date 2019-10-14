空軍戰機國慶日完美演出 ACT扮演幕後英雄

（中央社記者游凱翔台北14日電）雷虎小組AT-3教練機、經國號IDF戰機及各式直升機，在雙十國慶典禮獲得滿堂喝彩。但其實「空戰出英雄，地勤一半功」，靠的是在地面空軍空中管制組（ACT）精準的時間控制，才得以完美演出。

雙十國慶大會10日上午舉行，揭開序幕的是由黑鷹、S-70C、阿帕契、眼鏡蛇直升機組成的旋翼機隊飛越觀禮台上空，期間唱國歌時，則有CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗進場；壓軸演出是象徵國機國造的空軍經國號IDF戰機、雷虎小組AT-3教練機進行空中分列式，以大雁隊形衝場飛越總統府上空；其中雷虎小組更施放紅白藍三色的彩煙，替大會掀起最後高潮。

軍事新聞通訊社報導，國慶日當天各型機能準時通過，「ACT」扮演重要幕後英雄；所謂「ACT」就是空中管制組，編組氣象、戰術管制、督導等及相關指管裝備。

參謀總長沈一鳴上將上午前往空軍作戰指揮部，慰勉空中管制組官兵辛勞。沈一鳴表示，負責空中動態管制的管制組，在此次國慶日應變得宜，各型機配合任務時間的掌握非常精準，充分展現國軍平日勤訓精練成果，期勉大家繼續秉持良好的工作態度與專業職能，圓滿達成各項任務。

國慶日擔任ACT小組指揮管制長的許丕追上校也表示，空中各型航空器的動態，管制組都與松山塔台保持密切協調，以利空域及航線的管制。

許丕追說，因應國慶日當天演出時序調整，管制組必須立即精密計算，再告知空中領隊各航行點的時間調整，讓空中領隊能修正飛行計畫。

軍聞社指出，天候也是相當關鍵的因素，ACT小組另一個靈魂部門，就是負責氣象測報工作的氣象中心，擔任小組氣象中心主任的李子儀上校表示，無論是快速機的強制報告點，或是旋翼機待命空域的輔助觀測點，每一次的訓練，氣象團隊都會針對可能影響操演的能見度、雲量多寡及雲層高度等進行分析跟討論，產出天氣預報，提供飛行部隊與ACT小組運用。

李子儀指出，由於機種不同，每種機型對風的忍受程度都不一樣；因此，氣象中心也運用剖風儀，針對高空風速做觀測，以利空中編隊整齊劃一的通過總統府觀禮台；例如旋翼機要注意雲幕、風速；快速機主要要注意雲幕及能見度，飛行員掌握了天候狀況，才能夠圓滿達成展演任務。（編輯：黃國倫）1081014