黃珊珊：接北市副市長是做工 沒邀宋楚瑜觀禮

親民黨市議員黃珊珊（前）16日接任台北市副市長，不過，下週才會進行布達典禮，她說，「我是來做工的，不是來做官的」，沒有邀請任何人觀禮，包括親民黨主席宋楚瑜。中央社記者徐肇昌攝 108年10月16日

（中央社記者梁珮綺台北16日電）親民黨台北市議員黃珊珊今天接任台北市副市長，不過，下週才會進行布達典禮，她說，「我是來做工的，不是來做官的」，沒有邀請任何人觀禮，包括親民黨主席宋楚瑜。

由於黃珊珊接任副市長一事未向宋楚瑜稟明，外傳宋楚瑜心有不悅。

黃珊珊說，宋楚瑜對所有過程相當清楚、了解，沒有太大問題，10日也出席台北市政府國慶升旗典禮，至於宋楚瑜未來規劃，她已不在黨務系統，「不太清楚黨內決策，要再問黨部」。

至於接任副市長的心得，黃珊珊坦言，「今天是我第一天當公務員，其實很緊張」，並表示自己在選舉時訴求「讓認真的人被看見」，而台北市8萬名公務員非常認真努力，卻有很多東西沒有被看見，所以來幫忙。

她說，每個人都很認真努力、每個人都是台灣之光，這應該成為最關鍵的台灣價值。

不過，黃珊珊也表示，未邀請任何人出席下週舉行的布達典禮，包括宋楚瑜在內，「我是來做工的，不是來做官的」。

面對媒體詢問可能將最大柯黑、民進黨市議員王世堅轉為最大柯粉時，黃珊珊笑說，王世堅與她共事20年，相信王世堅在市政議題上都有道理，「我會盡力當調和劑」。

柯文哲說，會選黃珊珊擔任副市長，是因黃珊珊在議會質詢時，所提的政策都是「可執行的」，講話務實、也可執行，很多議員講老半天，都做不了。

另外，台北市政府秘書長張哲揚同天卸任，將接任台灣民眾黨秘書長，台北市秘書長一職由副秘書長薛春明升任。

柯文哲說，張哲揚卸任市府秘書長後，接任黨秘書長，「會成為台灣政治上的傳奇」。

張哲揚開玩笑表示，柯文哲是個酷吏，但他為自己高興，能在酷吏手下生存，而台北市政府是全台灣文官素質最高所在，只要首長政策明確、勇於負責，所有公務員都能做到長官要求，無庸置疑。

他說，下一個工作，會盡力做好。

薛春明表示，接下秘書長一職是任重道遠，盼與所有人共同努力、多溝通、充分協調，整合發揮局處力量，讓市政愈做愈好。（編輯：李錫璋）1081016