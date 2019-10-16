中科院涉密人員出境 綠委：有人前往香港柬埔寨

（中央社記者王承中台北16日電）民進黨立委趙天麟今天表示，中科院自行下架涉密境管人員資料，經移民署要求重新上架且調查發現，涉密離境人員有15人前往香港，有3人前往柬埔寨。國防部長嚴德發說，目前未出現國安問題，但會虛心檢討。

立法院外交及國防委員會上午邀請嚴德發報告2020年國防預算。趙天麟質詢時指出，中科院在改制為行政法人後，自今年5月到9月間，涉密境管人數竟從5697人變成0人，這是中科院片面自行決定的。

趙天麟表示，移民署自5月起開始要求中科院上傳，法務部、國防部分別在7月、9月時行文中科院趕快上架，中科院雖然已陸續重新上架涉密境管人員，但移民署只收到1275筆資料。

他指出，移民署事後追查，這段空窗期間共有302位涉密人員出境，根據中科院統計資料顯示有413人次出境，移民署調查發現，涉密離境人員有15人第一站前往香港，有3人前往柬埔寨，但是否進入第三地不得而知，根據中科院資料，前往柬埔寨有2人次，有人去柬埔寨沒有報備，且中科院也沒有掌握有人到香港。

趙天麟指出，中科院日前多次說明是為避免侵害同仁遷徙自由、工作權，才會下架管制資料，但「國家安全」與「出去玩的自由」如何分輕重，且國防部人員不分文職、軍職、雇用，更不問涉密與否，出國皆需管制，為何中科院不用。

趙天麟表示，中科院不顧國安，只顧自己，以內控機制取代國境管制，要求中科院近期提交檢討報告與涉密人員重新計算列管的標準，他並呼籲相關規定，中科院應該比照國防部。

嚴德發表示，對於中科院的錯誤，國防部虛心接受檢討，也要求中科院對下架管制資料進行檢討，並追究失職責任；目前相關掌握並未出現國安問題，但會持續調查。目前中科院核密的共有2137人，還有33個專案正在持續審查，因此核密人員還會滾動修正。（編輯：謝佳珍）1081016