現金敬老遽增8成 監委：地方盼中央訂統一標準

（中央社記者葉素萍台北16日電）監委調查發現，地方政府每年發放重陽敬老禮金等20種中央法定以外老人福利現金給付，核發金額從100年至107年遽增幅度高達8成；有地方代表建議由中央訂定統一發放標準。

監委江綺雯、監察院副院長孫大川今天召開記者會，公布調查報告。

調查報告發現，各地方政府發放的中央法定以外老人福利現金給付有20種名目，包括重陽敬老禮金、老年市民三節禮金、百歲人瑞敬老禮金、65歲以上老人重陽節敬老金及禮品、敬老福利津貼、鑽石婚夫妻禮金、百歲人瑞禮金、敬老三節慰問（助）金、安老津貼、歷經戰地軍管期間老人慰助金等。

江綺雯說，調查下來，僅有台北市、新竹縣、彰化縣有排富條款；排除重複領取的縣市也僅有新竹縣、新竹市、基隆市。

江綺雯表示，這些中央法定以外老人福利現金給付，核發金額從100年的48億元，遽增至107年的89億元，增幅達8成之多，相當可觀。

孫大川說，隨著老年人口數持續攀升，地方政府每年核發人數從100年的286萬人次，逐年成長至107年的368萬人次。

江綺雯指出，如果從各地方政府核發金額占社政單位社福支出的比重觀察，107年已超過1成者包括桃園市、新竹縣、澎湖縣、新竹市及連江縣等5縣市，其中新竹市占比更超過4成，換句話說，新竹市社會處每10元的社福支出中，就有4元用於發放現金給付；核發金額占地方社政單位老人福利經費比重，107年占比已逾3成者包括桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣等7縣市；其中新竹市及連江縣所占比重甚至高達6成以上。

江綺雯表示，調查過程，有縣市代表表達「希望有人來做黑臉」，因為民意高漲，他們也要選舉，建議由中央主管機關訂定統一的發放標準。

江綺雯呼籲，行政院應督促所屬積極研議有效改善對策，避免隨著老年人口不斷攀升，加重財政負擔，排擠、影響福利服務所需經費。（編輯：楊玫寧）1081016