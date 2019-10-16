莫健：反對兩岸任何一方片面改變現狀

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）16日表示，美國非常重視台灣的安全，認為這是印太區域安全的核心部分，也持續關切兩岸關係的和平及穩定。美國反對任何一方片面的改變現狀，因為這樣的改變會破壞過去十幾年來和平穩定發展的區域框架。中央社記者張皓安攝 108年10月16日

（中央社台北16日電）美國在台協會主席莫健今天表示，美國非常關切中華人民共和國不斷對台灣施加的政治、經濟以及軍事方面的壓力，美國反對任何一方片面改變現狀，因為這會破壞過去十幾年來和平穩定。

總統蔡英文上午由外交部長吳釗燮、國安會秘書長李大維陪同接見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty），臉書直播會面過程。總統感謝莫健再次訪問台灣，特別在今年7月她出訪友邦過境美國的時候，莫健能夠全程陪伴，讓行程能圓滿順利。

莫健表示，台灣是美國非常重視的夥伴，一起共同面對區域的挑戰，一起合作促進國際規範、宗教自由、民主治理等價值。

他表示，美國非常重視台灣的安全，認為這是印太區域安全的核心部分，也持續關切兩岸關係的和平及穩定。

莫健說，上週的第一次台美太平洋對話證明了美國對於台灣的支持，以及美國對台灣和太平洋區域及全球各地友邦的支持。這也是為什麼持續協助擴展台灣的國際空間，建立經濟以及人與人之間的關係，並且維持密切的安全合作。

「就像您（蔡總統）在10月10日的演說當中提到的，台灣現在成為了捍衛民主價值的最前線的國家」莫健說，美國非常關切中華人民共和國不斷對台灣施加的政治、經濟以及軍事方面的壓力。

他說，美國反對任何一方片面的改變現狀，因為這樣子的改變會破壞過去十幾年來和平穩定以及發展的區域框架。美國人認為台灣從戒嚴演變成為民主燈塔，是這個時代最偉大的成就，而這項得來不易的成就必須要能維持。

莫健表示，台灣是一個民主的成功典範，也是一股良善的力量，當然也是美國一個自然的合作夥伴。讓美台繼續合作，並且在台灣關係法所建立的基礎上繼續推展雙方密切合作，並且在多方面達成更多成就。（編輯：林興盟）1081016