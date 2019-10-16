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國民黨推酬庸王撲克牌 綠諷是搭配韓國瑜小物

最新更新：2019/10/16 19:16
國民黨16日公布強打蔡政府人事酬庸黑幕的「地表最強酬庸王撲克牌」。中央社記者王承中攝 108年10月16日
國民黨16日公布強打蔡政府人事酬庸黑幕的「地表最強酬庸王撲克牌」。中央社記者王承中攝 108年10月16日

（中央社記者王承中、葉素萍台北16日電）國民黨今天推出「地表最強酬庸王撲克牌」，國民黨發言人歐陽龍表示，希望從趣味角度，喚醒民眾憶起蔡政府施政無能的表現，明年大選下架民進黨政府。

民進黨發言人李明俐受訪時反諷，「這是搭配韓國瑜形象的周邊小物吧？」她說，國民黨忙著抹黑也不是新鮮事，民進黨所有公職人員的專業表現都可受檢視，不是國民黨說了算。

繼去年九合一選舉前推出的「幹話撲克牌」，國民黨今天在中常會後記者會，公布砲轟蔡政府人事的「地表最強酬庸王撲克牌」。

歐陽龍表示，去年國民黨推出幹話撲克牌，迴響很好，所以今年再推出酬庸撲克牌，希望從趣味角度，全面喚醒民眾憶起蔡政府施政無能的表現，明年大選一起下架民進黨政府。

歐陽龍指出，適才適所適用應該是政府用人唯才的方向，但民進黨政府用人很多都是靠親戚關係或派系關係，難免讓外界有肥貓與酬庸之感。

國民黨副發言人洪于茜說明，首波印製一萬份，中央黨部即日起開放民眾認購。（編輯：林興盟）1081016

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