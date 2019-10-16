遭指於中國非法頻道刊廣告 農委會澄清

（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會今天傍晚表示，針對藍委質疑農委會在中國大陸非法電影頻道刊登新南向廣告，研判應是當地網站私自嵌入，非農委會所為，對於未經查證的指控，表達高度遺憾。

農委會秘書室指出，今天上午國民黨立法院黨團召開記者會，國民黨籍立委陳宜民於會中指出，農委會在中國大陸非法電影頻道刊登新南向廣告，對此農委會嚴正澄清並未在中國大陸影音網站投入行銷費用。

農委會表示，關於新南向政策影片的宣傳，農委會除了在YouTube平台投入推播廣告資源外，也在Yahoo平台導流增加曝光度；除這2個管道外，並沒有在其他平台上投入相關影片的行銷費用，研判應是中國大陸網站私自嵌入，並非農委會所為。

農委會說明，為加強在新媒體上的農業政策宣導與假訊息澄清，農委會除了在臉書設置「行政院農委會粉絲專頁」與「Line@生活圈」外，今年5月並在YouTube平台設立「COAteam農委會訊息回應小組」執行，相關行銷資源的投入都依照預算法及各項法規辦理，「對於未經確實查證的隨意指控，除嚴正澄清並表達高度遺憾」。（編輯：張芷瑄）1081016