韓國瑜下鄉走進群眾 重回熟悉舞台

（中央社記者余祥屏東16日電）國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅首站直搗民進黨執政的屏東縣，接下來將走訪台灣每一個縣市，韓陣營人士說，韓重回最熟悉的戰場，把能量施展開來，變回九合一選戰時的韓國瑜。

高雄市長韓國瑜請假力拚大選，今天展開傾聽之旅，韓國瑜參拜了屏東保安宮、福安宮、德興宮和六堆忠義祠，更與屏東觀光業者座談，並參加固本會報，以及拜訪漁會。屏東縣黨部主委廖婉汝全程陪同，國民黨立委參選人葉壽山、周佳琪也與韓國瑜合體，互相拉抬選情。

韓國瑜傍晚乘船至小琉球，將夜宿當地，晚間參拜當地的碧雲寺、三隆宮，並在廟前與琉球當地居民對話，受到大批當地支持者歡迎。

高雄市副市長李四川為小琉球人，晚間下班時間也抵達小琉球，明天一早即返回高雄上班。

韓國瑜傾聽之旅第一天安排了10站行程，有別於以往經常發生行程延遲的狀況，韓國瑜不但站站準時，甚至還提早到。

韓陣營人士表示，韓國瑜是庶民出身，2020競選行程當然就要從基層出發，這是他最熟悉的場域，藉由深刻走訪台灣每一個縣市，體察民心，重回九合一選戰席捲韓流的韓國瑜。

屏東和小琉球都被視為是民進黨的大本營，地方人士分析說，韓國瑜此次走訪的福安宮、東港漁會都是深綠選區，但韓國瑜仍掀起熱潮，過去所有藍營政治人物走訪屏東，無人有這股魅力，這種熱情絕非傳統動員可以達成，也給韓國瑜很大的信心和能量。

韓陣營說，傾聽之旅行程很多元，除了有傳統的拜廟行程，也結合與各種族群的深入接觸，今天的固本會報以原民為主，六堆忠義祠則為客家族群，另還安排了觀光業者、漁會座談，未來將配合提出觀光政見，將行程融合國政。

韓陣營也指出，這次韓國瑜特別到小琉球，就是要照顧到每一個地區的居民，不會因為要搭船、為了節省時間多跑一個縣市就遺漏，未來所有離島也都會安排走訪。

韓國瑜明天一早將拜訪琉球漁會、農會，之後回到屏東繼續參拜宮廟行程，並會參加高捷、高鐵南延的座談會等。

18日韓國瑜將橫跨高雄、屏東和台南3個縣市，據了解，韓國瑜18日上午將回高雄參加市政行程，下午到屏東拜訪社團法人屏東縣向陽啟能協會、高中同學等行程，晚間抵達台南，參加龍崎區文衡殿龍山老祖文衡聖帝聖誕，19日、20日繼續走訪台南。（編輯：林興盟）1081016