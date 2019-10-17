鳳山立委四腳督 親民黨秦詩雁擬參選

（中央社記者郭建伸台北17日電）親民黨預計提名秦詩雁參選高雄第7選區（鳳山）立委，由於這選區除了民進黨立委許智傑爭取連任，國民黨、時代力量也有意插旗，外界預料鳳山立委選情將再添變數。

秦詩雁是已故的親民黨前秘書長秦金生長女，1972年出生，是鳳山眷村第三代；曾任服裝設計師與私人企業執行長。

鳳山選區除了有現任的許智傑爭取連任，國民黨高雄市議員李雅靜、時代力量立法院黨團主任陳惠敏都表達參選。雖然許智傑在2016年拿下近6成選票，但去年高雄市長選舉，韓國瑜在鳳山拿下57.26%，因此鳳山明年選情備受關注。

親民黨組織部主任張碩文受訪時證實這一個區域立委提名。他表示，本來黨內有意讓秦詩雁在北部參選，因為秦金生曾當過新竹、新北的黨部主委，但因為秦金生過去在鳳山有許多老朋友，這些長輩也鼓勵秦詩雁參選。

張碩文說，因為綠營在鳳山選區無法整合，親民黨認為有空間發揮，而秦詩雁也表達有意願去高雄，所以決定由秦詩雁出戰鳳山選區。

至於親民黨其他區域立委人選，張碩文表示，親民黨這波區域立委將提名運動背景的參選人，其中一位是前職棒選手，另外一位則是武術選手，曾獲世界冠軍。

另外，橘營人士透露，親民黨打算提6到10席區域立委，黨中央預計11月公布區域和不分區的完整名單，目前秦詩雁是第一個曝光。（編輯：蘇志宗）1081017