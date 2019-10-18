紀念古寧頭戰役70週年 軍史館特展緬懷過往

（中央社記者游凱翔台北18日電）為紀念古寧頭戰役70週年，國防部今天起至明年3月27日止，於國軍歷史文物館舉辦特展。參謀總長沈一鳴上將今天說，若沒有古寧頭及登步島戰役，就沒有今天台澎金馬民主自由與安定。

民國38年古寧頭戰役及登步島戰役，扭轉了戰事，今年適逢古寧頭戰役70週年，為緬懷當年官兵為國犧牲奉獻精神，國防部特別在軍史館舉辦「扭轉乾坤-古寧頭戰役70週年紀念特展」，上午在三軍軍官俱樂部開展，展期為今天起至明年3月27日。

沈一鳴致詞表示，再過7天就是古寧頭、登步島戰役70週年，如果沒有這兩場戰役，就沒有今天台澎金馬的民主自由與安定繁榮，因此這次特展共有4個意涵。

沈一鳴說，首先是感謝當年參戰前輩誓死保衛家園的決心與意志，不只贏得了勝利並保障了金門，也奠定台海70年來的和平與安全。

另外，也感念、緬懷當年不畏生死、慷慨激昂為國犧牲的烈士，因為蔣經國先生曾說過，這兩場戰役是政府遷台後轉敗為勝的關鍵戰役；也藉由這次特展讓民眾了解這兩場戰役對歷史的重要意義，並珍惜得來不易的和平、自由民主。

沈一鳴最後表示，也藉由展覽激勵國軍官兵，傳承前輩們犧牲奉獻、保家衛國的志向，他也向現場所有前輩保證，國軍官兵一定堅守崗位、盡忠職守，讓國軍成為國家安全最堅強的後盾。

這次的展覽，展場入口以金門著名古寧頭牌樓為設計，內部整體陳設更充滿金門建築風格。其中，展區設置「金門之熊」M5A1戰車模型VR互動裝置，提供民眾體驗，並可以透由APP，產生出M5A1戰車的模型在照片留念。（編輯：蘇志宗）1081018