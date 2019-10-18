淡水輔選立委呂孫綾 卓榮泰：負擔很重

民進黨主席卓榮泰（左）18日陪同立委呂孫綾（左2）到淡水區的傳統市場徒步掃街拜票，向攤商及民眾握手請託。中央社記者黃旭昇攝 108年10月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）民主進步黨主席卓榮泰今天一早陪同立委呂孫綾，在新北市淡水區市場徒步掃街拜票，他緊握民眾的手拜託支持。在揹起5公斤造勢氣球時，卓榮泰說，「氣球不重，但負擔很重」。

卓榮泰與呂孫綾今天上午到達淡水中山路的傳統市場口時，先與立委呂孫綾、揹起打氣的大氣球，提起買菜的袋子，提供媒體拍照，象徵「顧民主、護台灣」過程，為輔選過程加油打氣。

氣球有5公斤重，接受媒體聯訪時，幕僚一度要讓卓榮泰將氣球卸下來，不過，卓榮泰堅持揹著氣球受訪，並說「氣球5公斤不重，但負擔很重」。

卓榮泰說，呂孫綾親切可愛，服務地方紮實，致力於淡水的交通，淡江大橋的招標過程也經常與當時在行政院服務的他，有很多互動與討論研究。

呂孫綾、洪孟楷分別代表民進黨、國民黨參選新北市立委選舉第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）。卓榮泰說，呂孫綾爭取連任受到對手夾殺與挑戰，因此，他必須放下雜務來輔選，握住每一雙手、爭取每一張選票。

在徒步掃街拜票時，卓榮泰等人卸下氣球，走入人群。無論是水果攤或豬肉攤，卓榮泰都握手懇請拜託，並推薦呂孫綾。

呂孫綾說，她促成淡江大橋興建與動工等政績，她在基層勤跑，很多鄉親對於對手的評價是「講話非常誇大不實」。（編輯：李錫璋）1081018

民進黨主席卓榮泰（中）18日陪同立委呂孫綾（右）在新北市淡水區市場徒步掃街拜票，揹起5公斤造勢氣球時，卓榮泰說，「氣球不重，但負擔很重」。中央社記者黃旭昇新北攝 108年10月18日