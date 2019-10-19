卓榮泰：高雄立委8席全上 才能拚國會過半

民進黨主席卓榮泰（右3）19日晚間到高雄出席黨籍立委趙天麟（左3）舉辦的寶島歌王之夜活動，懇請選民支持準備衛冕的趙天麟。中央社記者陳朝福攝 108年10月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）民進黨主席卓榮泰今天南下高雄出席立委趙天麟的寶島歌王之夜活動，他籲請選民守住高雄立委防線，拚8席全上，期待明年1月11日總統蔡英文連任和國會過半。

趙天麟舉辦的「高雄樂活節」今年進入第9年，並首度移師鼓山區內惟國小舉行，卓榮泰、立法委員管碧玲、高雄市議員李喬如、簡煥宗及在地多名里長都到場支持。

卓榮泰在被問到關於高雄市立委選情是否拚8席全上全壘打時指出，「高雄本來就是我所謂的防守區，就是全線的防守，本來有幾席現在就是守住幾席，這樣我們才能拚國會過半總統過關，全線防守沒有任何意外、沒有任何例外」。

卓榮泰表示，目前高雄立委選舉是按照自己腳步，要一步步達到目標；他說趙天麟是有實力的人，加上管碧玲的大力協助，所以民進黨對高雄選情一直是有步驟進行。

他強調，目前為止對手持續發生狀況，他也一直在關注，「民進黨一點都不敢疏忽，一點都不敢放鬆」，總統、立委和政黨的3張選票都要拉起來，才能達到目的。（編輯：洪學廣/吳協昌）1081019