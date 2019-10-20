不分區立委爭議 羅文嘉：未來兩週找到平衡點

（中央社記者黃麗芸台北20日電）民主進步黨台北市黨部今天舉行立委參選人聯合造勢，面臨民眾黨提名搶票衝擊，秘書長羅文嘉說，其目的只是要拉下民進黨的人，另不分區立委名單爭議近兩週將找到平衡點。

民進黨台北市黨部下午舉行「第10屆立法委員參選人聯合造勢大會」，由國策顧問黃承國、羅文嘉、副秘書長林飛帆和市黨部主委陳正德率北市8名參選人合體，共同宣示全壘打決心。

包括立委參選人吳思瑤、何志偉、吳怡農、高嘉瑜、林昶佐、謝佩芬、許淑華及阮昭雄都到場，現場近300人到場力挺。

針對是否憂心民眾黨提名搶票衝擊黨內北市立委選情，羅文嘉會前接受媒體聯訪時表示，民進黨北市8名立委參選人的素質都相當好，並認為選舉還是要訴諸正面訴求以爭取選民支持。

羅文嘉說，從目前各項選情評估看來，民眾黨區域立委提名目的只是要將民進黨的人拉下來，但此舉其實是成就國民黨立委參選人，直指若要在民主和極權間選擇，一隊只有一組參選人，選民其實分得很清楚。

媒體追問關於民進黨不分區立委名單風波，林飛帆也在臉書發文說，若提名不跳脫家族派系，國會選情恐怕連神仙也救不了。

羅文嘉表示，民進黨是多元意見團體，會從不同角度看問題，林飛帆代表年輕世代且以較具理想性角度看問題，這也是黨內需和年輕世代對話的重要基礎，在名單未定案前將充分進行意見交換，未來兩週會從不同角度探討問題，找到平衡點。

羅文嘉隨後致詞也表示，這次選舉是民主對抗獨裁的選擇，並指美國在台協會主席莫健日前和國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜會面，就是因為韓國瑜先前說要訪美，所以美方先出5個考題給他，要考他且先洩題，但韓國瑜混不過去，所以放棄出訪。

羅文嘉指出，若要護國衛台，包括總統、國會席次和政黨票都要力挺民進黨，才能讓政策得以延續。

林飛帆也說，團結對民進黨而言，從來都不是問題，認為這次民主和極權的選戰相當關鍵，距離投票日還剩80幾天，中國大陸很可能動用鋪天蓋地的假訊息方式干擾選情，不能大意，呼籲力挺要有民主多數的國會。（編輯：林沂鋒）1081020