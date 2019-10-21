ICMA世界會議開幕 副總統允給漁民最好照顧

（中央社記者程啟峰高雄21日電）國際基督徒海事協會（ICMA）第11屆世界會議今天在高雄登場，會中播放天主教教宗方濟各錄影賀詞，副總統陳建仁致詞表示，政府將落實方濟各的慈悲理念給予漁民最好的照顧。

國際基督徒海事協會第11屆世界會議開幕典禮上午在高雄國賓大飯店舉行，台灣基督教長老教會三地門教會詩班到場獻唱，來自全球40多個國家、200多名港口代表齊聚，集思促進全球海員與漁民工作權益。陳副總統與高雄市副市長李四川等人出席開幕式並與會代表合影。

陳副總統致詞肯定ICMA長期付出投入，在國際人道救援工作扮演著舉足輕重的角色，落實教宗方濟各的慈悲精神，是享譽國際的人權組織。他也認同全世界都生活在同一個屋簷下，應該彼此相愛並共同互助的理念。

陳副總統表示，天主教會在台灣致力幫助弱勢族群，將恩慈帶到需要的地方，基督教長老教會也有很多這方面的工作，他很感激他們為台灣所做貢獻。

陳副總統指出，作為政府執政團隊的一員，「我們也將繼續以具體行動支持教宗方濟各的理念」協助教廷將平安喜樂、公義與博愛散播到世界上每個角落。政府也一定會做漁民的後盾，聽取漁民的心聲，全力協助保障漁民權益，給予漁民最好的協助照顧是政府職責所在。

陳副總統說，歐盟今年6月已將台灣從歐盟非法捕撈漁業的黃牌警告名單除名，保住台灣每年新台幣400億的遠洋水產產值；台灣也加入了南印度洋漁業協定，讓漁民遠洋作業有進一步的保障。

李四川致詞代表高市府感謝協會在高雄設立漁民中心，多年來在業者與政府間扮演橋梁角色協助漁民處理國際海事等問題，高雄是漁業重鎮，他是來自屏東小琉球的漁民子弟，因此協會對漁民的貢獻，他也更能感同深受。（編輯：黃世雅）1081021