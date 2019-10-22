綠委：中共滲透已是準戰爭行為 盼速立代理人法

（中央社記者陳俊華台北22日電）民進黨立委王定宇今天說，台灣面臨中共猛烈滲透，很多已經是「準戰爭」行為，但卻毫無防禦工具，立代理人法是為保護台灣安全，盼這會期能完成立法。

王定宇說，若只是中國一般團體委託台灣人民之一般商業行為、體育、文化交流，根本不受限制、處罰，「台商不用擔心」。

交大科法學院金融監理與公司治理研究中心、台灣科技法學會上午在立法院舉行「境外影響力透明法、敵對勢力代理人揭露法」公聽會，並邀民進黨立委尤美女、王定宇等人出席。

尤美女表示，現在兩岸人民關係條例、公職人員選舉罷免法中雖有相關規範，但到目前為止，因為主管機關解釋相當嚴苛，幾乎沒有人因此受罰；中國對台灣是以非常細緻的手法滲透，若要用現行法繩之以法有困難，為防止中共滲透、鞏固國家安全，因此和台灣基進合作，提出境外勢力影響透明法草案。

尤美女說，規範對象主要不是看身分，而是看是否與中國有承攬、僱傭或金錢資助等行為，有沒有聽從中國命令、指揮等企圖干預國內選舉、公投或中央政策形成等，台商若沒有進行這些行為，不是這部法案規範的範圍，純粹的商業、外交行為不會被處罰。

王定宇表示，台灣面臨中共猛烈滲透、攻擊，如果把戰爭定義看一遍，很多已經是「準戰爭」行為，卻毫無防禦工具，立法是為了保護台灣安全、民主自由環境，在不被操控下讓人民能進行自由意志，又不能侵犯民主社會基本原則。

王定宇說，中共是中華民國刑法中規定的外患，也就是敵人，若受中共黨政軍委託的政治行為，當然要揭露，但若只是中國一般團體委託台灣人民之一般商業行為、體育、文化交流，根本不受限制、處罰，「台商不用擔心」，期待這會期能完成立法。

國立交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔說，目前現行法規非常欠缺，比很多和中國不是處於敵對的國家還要弱；針對兩岸人民關係條例相關條文是否要修正，有過很多討論，但代理人法跟兩岸人民關係條例是並行的，不該只修兩岸條例、不立代理人法。

東吳大學法學院教授胡博硯表示，任何國家對台灣的政治影響行為都應該被排除、規範，境外勢力影響透明法是非常完整的規範，規定哪些行為要揭露，而不只是禁止哪些行為；但未來如何建立查證體系，讓國安系統與各機關相互配合，是要努力的目標。

台灣守護民主平台理事宋承恩表示，雖然還沒正式「一國兩制」，但台灣人民處處都能感受到中國勢力，是做未統先治的工作；這法案規範雖然有限，不如大膽地讓它通過，做一個試驗性的，應盡速通過透明化的陽光法案，行政部門也要加強執法能力。（編輯：蘇龍麒）1081022