蘇貞昌：國家利益就是主權守住經濟發達人民幸福

（中央社記者范正祥台北22日電）國民黨立委林德福今天質詢行政院長蘇貞昌，「國家利益」是什麼。蘇貞昌答覆，國家利益就是國家主權守住、經濟發達、人民幸福，他說，「我們就做這樣的努力」。

立法院院會進行施政報告質詢，林德福質詢時請蘇貞昌詮釋總統蔡英文兩岸政策。

林德福指出，蔡總統曾談及，這幾年政府的兩岸政策，採取理性的立場，面對中國步步進逼，「我們採取不挑釁、不冒進」，但堅守國家立場，「我們在兩岸交流上也讓它維持正常交流」。他質詢蘇貞昌，蔡總統這樣的說法，誰會相信。蘇貞昌答覆，「我就相信」。

林德福質疑，民進黨執政下，兩岸交流停滯，這樣怎麼算是正常交流。

蘇貞昌答覆，中國用政治力量突然限制其國民自由行，這就不正常。

林德福再問，蔡總統曾談及，兩岸關係沒有好壞的問題，只有國家利益的問題。他請蘇貞昌詮釋，「國家利益」是什麼。

蘇貞昌答覆，國家利益就是「國家主權守住、經濟發達、人民幸福」。

另外，林德福也質詢蘇貞昌對於香港情勢的看法。

蘇貞昌說，「中國的承諾不可信」，中國當年向香港人民承諾50年不變，20年就變成這樣。（編輯：蘇龍麒）1081022