外交替代役男 首度派遣電機教育養蜂等專長

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）國合會今天表示，第19屆外交替代役男即將完訓，預計11月上旬將分別前往15個國家服役，加入技術援外的行列。特別的是，今年首度派遣具有電機工程、教育、森林林產加工等專長的役男。

國際合作發展基金會副秘書長史立軍今天表示，國合會將於25日舉辦第19屆外交替代役專業訓練結訓典禮，由外交部主任秘書李光章主持並授旗。

史立軍指出，這次共有88名役男，將於11月上旬分別前往15個國家服役，加入技術援外的行列。

特別的是，他說，今年有多項役男專長是首次派遣，包括派遣具有電機工程、教育專長的役男前往史瓦帝尼，協助當地職業訓練學校提升課程品質；派遣具有建築工程、養蜂專長的役男前往宏都拉斯，分別協助宏國整建國家種豬中心，協助養蜂農民改善蜜蜂飼養技術及蜂蜜生產品質；派遣具有森林林產加工專長役男前往瓜地馬拉，協助竹材處理及研發中心開發新式工藝品。

他指出，多元化的專長派遣，也是台灣技術援外邁向多元領域的象徵。

此外，國合會表示，役男在赴海外服役之前，接受國合會規劃的4週外語溝通訓練及生活照護課程。今年國合會也將海洋廢棄物議題納入訓練課程中，包括認識海洋廢棄物與進行淨灘等，期盼役男在海外服役時，與當地民眾分享有關海洋保育、廢棄物處理的觀念。

國合會指出，外交替代役計畫自民國90年推動至今已有19年，到今年共派遣1508名役男。歷屆役男中，超過123人先後加入國合會行列，彰顯外交替代役培育青年、涉外人才的成效。（編輯：蘇志宗）1081024