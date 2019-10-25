卓榮泰台中市輔選 陪同莊競程北屯市場拜票

（中央社記者郝雪卿台中25日電）民進黨主席卓榮泰今天一早到台中市陪同第五選區立委參選人莊競程到北屯市場拜票時表示，北北屯區是綠營艱困選區，這區要贏就是要讓莊競程順利達到最後目標。

卓榮泰一大早先到台中市豐原區為民進黨立委參選人翁美春站台，接著又趕到北屯區陪同第五選區（北、北屯區）立委參選人莊競程到北屯市場掃街拜票，現場還有攤商送上粽子及大蒜祝福莊競程「凍蒜」及「包中」。

對於立委蘇震清疑涉及誠美材掏空案，是否考慮列入不分區立委提名名單一事，卓榮泰在拜票過程中接受媒體聯訪時表示，昨天民進黨不分區提名委員會才完成第一次會議，到現在沒有進一步的發展。

卓榮泰表示，不分區提名委員會會在接受外界推薦名單截止之後再找適當時間開會，現在社會上討論的事，黨內有黨內機制，民進黨廉政委員會已開過會也做出決定，提名委員會以廉政會決定為依據，也會考量社會各界對此事看法，希望提名委員會能在法定期間內提出一份完整且社會都可以接受、也認定民進黨在朝改革及進步方向前進的名單。

至於立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠擬以無黨籍身分參選屏東縣第一選區立委挑戰民進黨提名的立委鍾佳濱，卓榮泰指出，屏東一直是民進黨認為選情單純的地方，選區上如果有其他競爭者，跟民進黨原來的票源倉重疊，都會盡力去化解，屏東又是蘇嘉全的故鄉，期待也認為蘇嘉全會有最好的方式及機會去解決屏東的問題。

北北屯區是民進黨的艱困選區，這次台灣民眾黨也在這區提名立委參選人，莊競程說，雖然是艱困選區，堅持勤走基層，握遍每一雙民眾的手，跟所有民眾說明他的專業、理念、抱負，做對的事及對台灣好的事，最重要是堅持守護台灣的主權及自由民主，在此前提下，相信會獲得選民最大的支持。（編輯：謝雅竹）1081025