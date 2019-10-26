韓國瑜交換生政見 教部：經費恐是征服宇宙級別

（中央社記者陳至中台北26日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天提出免費送所有大學生、研究生出國交換1年政見，今天再發新聞稿解釋細節。教育部次長劉孟奇說，不論怎麼試算，經費需求恐都是「征服宇宙級別」。

韓國瑜昨天表示，如果當選總統一定大力推動中英雙語教育，鼓勵大學生4年、研究生3年中，一定要有1年去國外當交換生。韓國瑜競選辦公室今天再透過新聞稿解釋，並非全額補助，會有排富條款等條件，目前可挪用前瞻基礎建設新台幣500億元經費，不夠的再由政府負擔。

劉孟奇今天晚上接受中央社電訪表示，他認真地幫韓國瑜算了一下交換生政策所需經費，全部人都送出去一年約需3200億元，這比教育部年度預算（約2400億元）還要多出1/3；假設是半額補助，約需1600億元，也比國教署一年經費（約1000億元）還要多。

劉孟奇說，即便是韓國瑜競選辦公室今天提出的500億元，也是3個高教深耕計畫的經費。不論怎麼試算，經費需求都是「征服宇宙」級別。

劉孟奇昨天晚上提出4個所有學生都出國交換的前提，包括足夠經費、交換機會、學制上搭配，以及學生具備外語、海外生活能力和膽識。他今天再補充一個前提，即使真的把所有學生都送出去，基於「交換生」是雙向的，台灣也要能每年接納32萬名外籍學生，這對大專來說是一大考驗，需要開出非常多的全英語課程。

他也提到，比較務實的作法是不讓每個人都當「交換生」，而是涵蓋各種形式的國際體驗，包括志工、實習、見習、參與研討會等，但盡量避免太短期出國，至少要3個月以上才能真正學到東西。也不一定都要送到歐美，也可前往新南向政策中的東南亞國家。

劉孟奇強調，教育部目前就是採用較務實的作法，盡量讓青年學生都有出國機會。以現行高教深耕計畫補助學生出國的經費試算，目前一年約2萬人，要增加到3萬人「已經很用力了」，如果人數還要再加上去，恐怕需要另拓財源。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081026