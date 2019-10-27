駁柯文哲慚愧說 林飛帆：眼淚是為藏人而流

（中央社台北27日電）台北市長柯文哲的藏人自焚失言風波延燒，與民進黨副秘書長林飛帆隔空互槓。林飛帆今天在臉書表示，他的眼淚是為了藏人用犧牲生命爭取自由而流，卻被無良政客嘲諷消遣，感到傷心、不值。

柯文哲日前說，因為西藏喇嘛流行自焚，造成中共很大困擾，引發民進黨副秘書長林飛帆25日在臉書上批評「不理性」；柯文哲回酸，林飛帆曾經也是年輕人的標竿，但現在不過是「投靠」。

林飛帆昨天在同志大遊行中哽咽回嗆，他是加入願意支持婚姻平權、聲援西藏、聲援香港、支持人權的民進黨。對此，柯文哲今天說，「觸及心裡面最慚愧部分就會這樣」，表示每個人在利益、價值與現實當中會一直做選擇，每個人有每個人的作法。

林飛帆今天在臉書貼文表示，柯文哲可能誤會了，他的眼淚是為了圖博（西藏）的朋友而流，不是為了他，「他沒那麼偉大」。林飛帆說，自己為藏人用犧牲生命爭取自由，卻仍被無良政客嘲諷消遣，感到傷心、不值。

林飛帆表示，為轉移大家關注錯誤言論，柯文哲因此攻擊自己，「他也不會覺得被冒犯」。林飛帆強調，希望柯文哲能靜下心來，看看達賴喇嘛尊者講得這段話，並且不要再「對中國極權如此寬容，對受極權壓迫者如此輕蔑」。

他在臉書中轉貼達賴喇嘛3天前，在達蘭薩拉向青年朋友座談時，解釋了藏人為何自焚的影片。達賴在影片中說，西藏人本來是像蒙古人般的彪悍，對外來攻擊也會如戰士般的殲滅對方，但受了佛法熏陶及一貫堅信非暴力的原則，在如此絕望的情況下，藏人未選擇殺害別人，而是選擇以自焚的方式犧牲自我。

達賴強調，佛法深深影響了藏人，自2011年以來已有154位自焚者，他們遭受了生理及心理極大的痛苦，具有如此信念的人，絕對有能力傷害他人，最終卻控制了自己的憤怒，不去傷害他人，卻焚燒了自己。（編輯：趙蔚蘭）1081027