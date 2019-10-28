解讀蘇貞昌魔鬼說 藍委批失言綠委指對事不對人

行政院長蘇貞昌日前評論陳同佳案曾說「魔鬼一一現形」，引發論戰。國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）等人28日召開記者會質疑蘇貞昌說法，呼籲政治歸政治、司法歸司法。中央社記者范正祥攝 108年10月28日

（中央社記者范正祥台北28日電）行政院長蘇貞昌日前評論陳同佳案曾說「魔鬼一一現形」，引發論戰。國民黨立委曾銘宗等人今天批評蘇貞昌失言；民進黨立委許智傑則說，蘇貞昌說的魔鬼，對事不對人，指的是民主制度的魔鬼。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民以及立委費鴻泰、賴士葆、許毓仁共同召開記者會評論陳同佳案，並質疑蘇貞昌與相關部會首長的言論。

曾銘宗表示，要不要接受嫌犯來台受審，是司法管轄權的行使，也是公權力的行使，是法務部、內政部及陸委會的權責，在野黨哪有能力操作，政治歸政治、司法歸司法，呼籲政府儘速安排陳同佳來台受審，彰顯司法管轄權，實現公平正義。

另外，曾銘宗回應媒體聯訪時也提及，藍營有立委提出個人意見建議發動倒閣。至於要不要發動倒閣，國民黨團目前一方面聽取各界意見，一方面也蒐集「十大罪狀」，假設時機成熟，會先召開黨團大會討論之後，再洽商親民黨一起合作。

對於蘇貞昌的「魔鬼說」惹議，許智傑接受媒體聯訪時認為，蘇貞昌說的魔鬼，對事不對人，指的是民主制度的魔鬼；侵害人權，就是民主制度的魔鬼。（編輯：林興盟）1081028