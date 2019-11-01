黃復興黨部2日邀集6百名退將 力挺韓國瑜

（中央社記者余祥台北1日電）國民黨黃復興黨部明天中午將在台北舉辦「北部地區退休將領團結自強聯誼活動」，約有600位退休將領參加，力挺國民黨總統參選人韓國瑜，不過，韓本人不出席，由全國競選總幹事曾永權代表出席。

黃復興黨部透過新聞稿表示，這場聯誼活動是由黃復興黨部主委金恩慶特別致函邀請北部地區退伍將領參加，盼聯合軍系各社團，將團體戰力極大化，共同努力打贏明年關鍵的一戰。

除韓國瑜全國競選總部總幹事、副主席兼秘書長曾永權將出席外，國民黨主席吳敦義及百歲人瑞上將許歷農也將出席致詞。

黃復興黨部表示，繼日前成立「中華民國藍軍百大社團聯盟」後，黃復興黨部獲得各個退伍軍人、榮民、眷屬團體的響應，將陸續在各地區舉行團結造勢活動，號召大家在明年1月11日，動員全家大小一起出來投票，「只有贏得勝選，才能藍天再現」。

黃復興黨部強調，民進黨執政3年來，政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落，更羅織軍公教警消貪婪的污名、以非法機關打擊異己、操控媒體箝制言論自由。

黃復興黨部表示，為了中華民國長治久安，為了下一代能擁有光明的未來，2020年下架民進黨、下架總統蔡英文，退伍軍人責無旁貸，呼籲大家支持國民黨提名的總統參選人韓國瑜及國民黨提名的立委參選人，並將政黨票投給國民黨，讓韓國瑜能「全面執政，順利施政」。（編輯：郭萍英）1081101