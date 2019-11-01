年輕人嗆中很爽說惹議 林鶴明：張善政嚴重失言

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團召集人張善政（左）接受專訪提及「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」引發熱議，總統蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明（右）表示，污名化年輕世代和打工族的說法大可不必。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北1日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團召集人張善政接受專訪提及「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」引發熱議，總統蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明今天表示，非常訝異、嚴重失言；污名化年輕世代和打工族的說法大可不必。

林鶴明今天在臉書以「張善政召集人失言了」為題發文表示，中評社刊登了專訪國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團召集人張善政的專訪，看到其他媒體引用的標題「張善政：年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，特別去找了中評社的原文後，必須很嚴正的指出，張善政召集人真的失言了。

為何說張善政失言，林鶴明表示，因為張善政說「年輕人有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，就是喊爽。」這句話，證明張善政的不知人間疾苦。怎樣叫做出社會，難道畢業才是出社會，還是要出國留學回來才叫做出社會。

他說，有多少年輕人，高中、大學還在學的時候就開始打工賺錢，每天除了上課以外，就是要面對「這個社會」的真面目，張善政如果每天去超商、去麥當勞或者去加油站，為你服務的這些年輕人，可能都是你口中還沒出社會的年輕人。

林鶴明說，每個人都必須面對生活壓力，不然就是張善政很少去超商或麥當勞，不知道年輕人的工作型態為何，張善政這樣的發言，更是忽視、貶低許多在學的打工族對於社會的付出。

對於蔡總統這3年做了什麼事情，林鶴明表示，總統一上任就開始調漲打工族的時薪，從新台幣120元連續每年調整，明年元旦打工族的時薪將提昇到158元，蔡總統在第一任幫打工族連續加薪5次、調升了38元。而且2019年經濟成長率第3季還拿到亞洲四小龍第一名。

他說，前總統馬英九兩任八年也有調，從95元調到120元，調升25元。但可惜張善政擔任行政院長期間剛好沒調整時薪，大概也是因為任期太短。

林鶴明表示，張善政的失言，更讓人難過的是，他把所謂支持蔡英文的年輕人都標籤上只是「嗆聲很爽」、「逞口舌之快」的年輕人。

「我不知道張善政是故意的，還是無意的」林鶴明說，因為在民主時代，年輕人支持政治人物，不像過去國民黨時代的救國團或者逼迫人家要入黨，年輕人有網路、有新聞、有媒體，還有張善政的直播可以看，如果政治人物說得無理，年輕世代比張善政還會酸，但是如果政治人物講話有道理，年輕世代也會按讚或分享。

「我非常訝異張善政會說出這番言論，這是嚴重失言」林鶴明表示，更是把年輕世代污名化的重大失言。社群時代的年輕人接受資訊的能力和管道遠超過過往，退一萬步而言，難道香港街頭上的年輕人，面對北京政權的抗議，也都是張善政所謂的嗆聲很爽，只是逞口舌之快的年輕人嗎。

林鶴明表示，韓國瑜如果想要爭取年輕選票，這種污名化年輕世代和打工族的說法大可不必，講些有建設性的，說一下你做過的事情，勝過於二分法年輕世代。（編輯：黃國倫）1081101