吳敦義和退將聚餐喝多了 跑行程一度身體不適

國民黨主席吳敦義（中）2日到新北市林口區為立委參選人洪孟楷助選時，疑因中午與退將聚餐不勝酒力，下車受訪時表情恍惚，並身體搖晃並向記者握手致意，但沒回答問題，突兀舉動讓在場媒體記者都楞了一下。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）國民黨新北市立委參選人洪孟楷林口競選總部今天成立，黨主席吳敦義下車後被隨行幕僚攙扶入競選總部休息，吳敦義後來致詞時說，自己中午（和退役將領聚餐）喝多了。

競選新北第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）立法委員的國民黨參選人洪孟楷，今天成立林口競選總部，展現家族人脈與地方團結的氣勢。

除黨主席吳敦義，前行政院長張善政、黨中央委員連勝文、前台北縣長周錫瑋及多名民意代表、前林口鄉長陳建財、蔡宗一等人參加，顯示出洪孟楷的父母前台鹽董事長洪璽曜、前立委郭素春對外的交情。

吳敦義到場下車後時，記者要訪問並拋出國民黨的不分區立委名單議題時，吳敦義表情恍惚，雙眼無神的看著記者不發一語，他並身體搖晃並向記者握手致意，但沒回答問題，突兀舉動讓在場媒體記者都楞了一下。

隨後，隨行幕僚攙扶著吳敦義進入競選總部喝茶，坐著休息並與張善政交談。吳敦義也與隨後趕到的市黨部主委李乾龍相互擁抱，隨扈並引導媒體離開總部。

吳敦義進場時，不斷與選民致意時而脫下帽子鞠躬。被攙扶上台簡短緩慢致詞時，吳敦義說，自己中午喝多了，他並推薦洪孟楷是最佳的政黨發言人，呼籲民眾支持年輕人。

前台北縣長周錫瑋台上為吳緩頰說，「主席剛剛與500位退役將領聚餐，為國民黨爭取支持，相當辛苦。」

李乾龍和周錫瑋都透露，吳敦義今天應邀參加國民黨黃復興黨部於台北三軍軍官俱樂部舉行的「北部地區退休將領團結自強聯誼活動」，午餐太盡興逐桌敬酒，50多桌的高梁酒讓吳敦義有些不勝酒力。

黨部主委李乾龍以衣服口袋的數量，比喻一個口袋奪下兩席，上衣4個口袋可信心滿滿奪下8席立委席次，並加上褲子的口袋，朝12席邁進。

國民黨台南市黨部主委謝龍介助選時，風趣與幽默的談話，與夾帶俚語的台語腔，引起選民高度歡迎，一起揮舞小國旗高喊凍蒜造勢。

專程北上的高雄市副市長李四川曾任台北縣副縣長、新北市副市長，他說，回到故鄉很親切。他擔任國民黨秘書長時就鼓勵年輕人加入國民黨，最主要的目的是希望年輕人改變國民黨，讓有才華與幹勁的年輕人為國家努力。

洪孟楷感謝律師妻子擔任賢內助照顧家裡，唯有堅強的政黨才能為台灣打拚，為國家努力。他拜託鄉親支持他翻轉國會，並為林口交流道交通改善工程努力。

洪孟楷邀請曾擔任過他「老闆」者到場助講，嘉義市長黃敏惠以「虎媽」自稱，重提她擔任洪孟楷結婚媒人的往事，且讚許洪孟楷擔任嘉義市文化局長時是最年輕的首長，除感謝當年蔡家福的借將，現在也要再當媒人將洪孟楷介紹給鄉親。

「林口人的阿姨」國民黨籍新北市議員蔡淑君，展現她在林口的深耕與扎根，逐一介紹相挺的在地里長與社團領袖，請大家也以支持她在林口獲得3萬票的態度，一樣支持洪孟楷。

國民黨中央委員連勝文提早到場，並未與吳敦義同框站台，他對國民黨不分區立委名單，希望有社會號召力、專業形象的人士列入不分區立委名單。（編輯：張銘坤）1081102