營區監視系統引議論 軍方暫時放棄人臉辨識

（中央社記者游凱翔台北3日電）國防部109年編列約5310萬元建置「重要防護營區智慧型警監系統」，但因涉及人臉辨識，有立法委員憂隱私等法律問題，因此保留全數預算；陸軍表示，暫時去除人臉辨識系統。

中國近年來大力發展「天網工程」，在各個城市架設無數「天眼」人臉識別系統，民眾幾乎沒有隱私權可言。

國軍「重要防護營區智慧型警監系統」建置案，含陸、海、空、後備、憲兵，計畫從民國109年至114年，共編列約新台幣128億元，109年則編列5310萬5000元。

朝野立委上月30日在立法院外交及國防委員會審查「重要防護營區智慧型警監系統」共5310萬5000元的預算時，得知國家中山科學研究院將進行人臉辨識系統的研發工作，未來運用於此系統之中，引起隱私等法律問題的質疑。

朝野立委均認為，此舉涉蒐集人民生物特徵，不但缺乏法源，更恐涉及侵權及資安疑慮等風險，國民黨籍立委江啟臣也詢問，若不執行人臉辨識，可省下約多少預算；陸軍參謀長楊海明中將回應，會暫時去除人臉辨識系統，可省下約1億2000萬元。（編輯：黃國倫）1081103