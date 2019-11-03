強化文宣攻勢 韓陣營與國民黨文傳會合作拚聲量

（中央社記者王承中台北3日電）距總統選舉不到70天，韓陣營逐漸強化文宣攻勢。有別於以往單打獨鬥，韓國瑜北部競選辦公室、競選總部策略小組、議題小組，近日密集與國民黨文傳會、立法院黨團合作，定期召開記者會，批判蔡政府施政不力。

為了爭取年輕選票，韓國瑜團隊發言人何庭歡、葉元之、黃曼昕等，也將在備受年輕族群喜愛的「17直播」平台上，與網友互動聊時事，爭取年輕人支持。

韓國瑜這幾星期來民調逐漸回升，競選腳步在經過一番重整後，空戰攻勢日益凌厲。幕僚指出，過去政策議題主要由國政顧問團做專業性的闡述，現在則搭配韓國瑜的傾聽之旅，針對不同縣市，因地制宜提出相關政策。

幕僚分析指出，因為韓國瑜吸引媒體的能量大，所以透過韓國瑜拋出政策規劃，來聚焦討論，就能達到最好的媒體效果。韓陣營說，韓國瑜所提的政策，在內部其實都討論了一段時間，並非急就章。也感謝民進黨現在逢韓必反，未經思考就批判的作法，讓大多數的選民都看不下去。

韓陣營表示，像是韓國瑜日前提出的學貸免利息，其實韓陣營早就預期到民進黨會如何反應，所以才在民進黨反應後，第一時間就馬上丟出數據打臉民進黨，凸顯民進黨才是沒有針對政策進行理性對話的一方。

黃曼昕指出，自從韓國瑜請假後開始進行土地傾聽之旅，國政顧問團便針對韓國瑜去到哪個縣市，適合談什麼樣的內容，就會提供相應的政策，也因為韓國瑜的談話有感染力，易讓民眾了解政策，所以目前就是由韓國瑜來闡述政策的大方向，再由國政顧問團進行補充。

在輿論戰的部分，目前除了何庭歡、葉元之幾乎每天接受媒體聯訪，澄清不實訊息外，闡述政策理念外。韓國瑜北部競選辦公室、競選總部策略小組、議題小組，也會與國民黨文傳會合作，定期召開記者會，與國民黨立法院黨團記者會相呼應，檢討蔡政府施政不力。

另外，為爭取年輕人的支持，未來韓國瑜的青年論壇也將在全台遍地開花，陸續在各地舉辦，目前已在台南、台北及彰化舉辦。（編輯：蘇龍麒）1081103