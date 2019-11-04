綠委指教育預算縮水 高市：中央補助減少

（中央社記者陳俊華、程啟峰台北4日電）民進黨立法院黨團幹事長管碧玲今天說，高雄市政府明年度教科文預算減少9.9億元，只占總預算不到31%，民進黨執政時不敢減少、只會增加教育預算，「韓市長是最不重視教育的高雄市長」。

高雄市教育局指出，教育局民國109年度預算較108年度少約6億元，主因是中央補助經費較去年減列3.72億元等。

管碧玲與民進黨立委劉世芳、高雄市教師職業工會理事長董書攸、副理事長陳建志上午在立法院舉行「韓國瑜說好的青年預算呢？」記者會。資料顯示，高雄市政府109年度教育科學文化預算共編列新台幣452.68億元，占歲出總額30.89%，較上年度減少9.9億元，約減2.14%。

劉世芳說，高雄市教育局預算減列，是讓年輕爸媽最擔心的部分，檢視韓國瑜的政見一再跳票，韓國瑜說要設青年局、100億元的青年基金，但青年局預算只編4億多；韓國瑜還說要在國中小裝空氣清淨機、冷氣機的「校園雙機」，但現在375間學校只裝了28間，從明年編的預算裡也找不到。

劉世芳表示，韓國瑜之前說要讓30萬北漂青年返鄉，但去參與就業媒合成功只有58人；就連運動發展局的預算也減列，讓人不禁懷疑，韓國瑜作為國民黨的總統參選人，青年、教育、就學的政策可能只是泡沫，對年輕人的照顧，是說得到、做不到。

管碧玲說，民進黨政府不敢減少，只會增加教育預算，但在高雄教育預算竟偏低到這種地步，不管是100億元的青年基金或是校園雙機需要的經費，韓國瑜都曾說要募款來做，但高雄市政府今年「捐贈與贈與」的收入還減少35.71%，全年少了5.77億元，「怎麼可能不跳票？政策無法落實，只是變成選舉的技術」。

陳建志表示，高雄市政府明年的總預算從1300多億元，增加到1400多億元，原本好開心，但看到預算書後心都涼了，教育科學文化支出的預算少了9.9億元，隸屬教育局主管的經費就少了6億元，教育預算占總預算從過去35%，降到不到31%，「這是對教育的尊重嗎？」

高雄市教育局指出，教育局109年度預算419億元，較108年度少約6億元，主因是中央補助經費較去年減列3.72億元，以及用人費用參考實際現職、退休人員消長情形減列1.80億元，就占5.52億元。

教育局表示，109年教育支出仍占市府預算歲出比例最高；教育局考量市府財政困難，採取更為嚴謹與謹慎的預算編列方式，依實際情形考量減列，教育局預算除公務預算外，還有教育基金可挹注，不致影響教育業務的推動。（編輯：林興盟）1081104